Вы на этом конкурсе немного белая ворона, – группу MOONZOO раскритиковали на Нацотборе

В субботу, 15 февраля, в Киеве прошел второй полуфинал Национального отбора Евровидение-2020. Открывать грандиозное шоу взялась малоизвестная и перспективная группа из Львова MOONZOO. На сцену конкурса артисты вышли с американским рэпером F.M.F. Sure.

Перед участием в конкурсе представители MOONZOO признались, что выступают без продюсера и большой команды. Поэтому это своеобразный вызов для общества: сможет ли малоизвестный коллектив с танцевальным треком пройти в следующий этап Нацотбора Евровидение-2020. Свой стиль группа описала как Sad Dance, поэтому Сергей Притула не удержался от шутки. Ведущий отметил, что творчество будет знакомым для всех, кто получил платежки за коммунальные услуги.

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Ритмическая песня Maze заставила весь зал и судей подтанцовывать. Однако, оценивая выступление MOONZOO, звездные эксперты были строгими. Так, Виталий Дроздов отметил, что песня несколько странная для Евровидения.

Песня странная, у нее очень сложная структура. Такое, пожалуй, редко называют песней, потому что это трек. Вы на этом конкурсе немного белая ворона, потому что конкурс песен, а не конкурс треков. Но мне нравится, что вы здесь, потому что такая музыка тоже должна быть представлена ​​украинцам. Мне кажется, что в Европе такую ​​музыку будут ценить больше, чем в Украине,

– отметил Виталий Дроздов.

Тина Кароль согласилась со словами коллеги и добавила: "Это круто, что мы сегодня видим новые имена на сцене Евровидения. Возможно, песню надо порезать частями и переставить. Интересная песня, но украинцам сложно будет ее понять, наверное".

В то же время Андрей Данилко решил поддержать участников Нацотбора Евровидение-2020. Он отметил, что трек MOONZOO и выступление мужского коллектива было атмосферным.

"Все как раз понятно, трек очень хорош. Это было совсем не грустно, это было атмосферно. Я просто пожелаю удачи, вы мне очень понравились, это очень качественно", – сообщил Андрей Данилко.

MOONZOO feat F.M.F. Sure – Maze на Нацотборе Евровидение 2020: смотрите видео онлайн

Перед участием в Нацотборе группа MOONZOO презентовала свой конкурсный трек. По словам артистов, песня является своеобразным призывом не медлить и воплощать свои мечты. Трек они записали с американским рэпером F.M.F. Sure, который работает в ІТ-сфере и проживает во Львове.

"Песня рассказывает о нескольких секундах, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли нашу жизнь. Она о моменте, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека. Мы часто блуждаем по лабиринту неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить промедления и как можно быстрее сделать первый шаг", – пояснил солист группы Александр Васецкий.