"Вы разрушили мою страну": скандальный Сергей Полунин рассказал о своем отношении к Евромайдану

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Сергей Полунин опубликовал скандальное заявление
Сергей Полунин опубликовал скандальное заявление / Instagram / @sergeipolunin

Танцор балета Сергей Полунин решил не только встать на защиту главы Кремля Владимира Путина, но и обсудить вопросы Евромайдана. Скандальное сообщение он опубликовал на странице в Instagram.

Сергей Полунин заявил, что список Героев Небесной Сотни неполный, ведь в него не внесли имена погибших спецназовцев "Беркута", которым тоже стреляли в спину. По словам танцовщика балета, правоохранителей, которые стреляли в участников Евромайдана, подло обвинили в преступлениях, которые они не совершали.

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"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны: протестующим в спину и "Беркуту", чтобы нагнетать ситуацию и сделать революцию. После того, как все закончилось, памятник поставили для погибших демонстрантов, но "Беркут" был подло обвинен во всем! Их ненавидели, били и убивали", – заявил Сергей Полунин.

Кроме этого, он убежден, что СМИ передали украинцам ложную информацию о Революции Достоинства. Поэтому агрессия в отношении к спецотряду "Беркут", по словам Сергея Полунина, абсолютно неоправдана.

Я хочу сказать: людям передали лживую информацию, и все это неправда. Ребята из "Беркута", вы не забыты. Я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу. Вы всегда занимаете особое место в моем сердце! Мы все помним и знаем правду, я плачу по вашим друзьям, которые были убиты, и я молюсь за вас, ребята,
– добавил Сергей Полунин.

Сам танцовщик балета знает, кто на самом деле виноват в смертях на Евромайдане, поэтому ни один Brexit не скроет обидчиков.

"Также я не переношу злую организацию, которая устроила снайперов и революцию. Я знаю, кто вы, Brexit вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваете моих людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло. ВВС, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду", – отметил Сергей Полунин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Напомним, что Сергей Полунин неоднократно выражал свою симпатию Российской Федерации. Танцовщик балета заявил, что Россия и Украина должны снова объединиться. Из-за таких неожиданных и резонансных заявлений немало звезд украинского шоу-бизнеса прекратили общение с Сергеем Полуниным. В частности, прима балета Екатерина Кухар.

Кто такой Сергей Полунин? Сергей, который родом из города Херсона, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире. В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях. Сейчас Сергей Полунин проживает за границей, а в Москве получил российское гражданство.

Теги: LifeStyle Скандал Сергей Полунин
Источник: 24 Канал
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