Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос

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Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос / Фото из открытых источников

Уже через два дня, 28 апреля, весь христианский мир восточного обряда будет праздновать Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В Чистый четверг издавна принято готовиться к одному из самых больших праздников в году, убирая в доме и во дворе, а также готовить главный атрибут праздника – ароматные паски.

Христяне верят, что паска на Пасху получится особенно вкусной и удачной, если ее выпекать с особой любовью, вниманием и в полной тишине. Также рекомендуется сосредотачивать свое внимание на молитвах и духовном очищении во время приготовления паски и тогда результат не замедлит.

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Паски готовятся по разным рецептам – кто-то перенимает традиции из других стран, семей или поваров, а кто-то – десятилетиями готовит за одним семейным рецептом, сохраняя вековые традиции. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться у читателей, кто уже испек ароматные паски для пасхальной корзины, а кто отдаст предпочтение услугам кондитеров или вообще не планирует освящать пасхальную вкусность.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Пасха Опрос 24 Традиции
Источник: LifeStyle 24
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