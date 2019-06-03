Вы в своем уме? – Оля Полякова прокомментировала критику относительно пляжных фото ее детей

206 Читати новину українською
Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

В сети разгорелся очередной скандал: украинская певица Оля Полякова бурно отреагировала на жалобы поклонников, из-за которых Instagram удалил пляжные фото ее детей.

В День защиты детей, который отмечают 1 июня, Оля Полякова поделилась с поклонниками снимками своих дочерей Марии и Алисы. Девочки позировали перед камерой в купальниках во время их семейного отдыха в Таиланде. Именно наряды детей Оли Поляковой стали поводом для массовой жалобы из-за "неприемлемого материала".

Читайте также: Вслед за мамой: 14-летняя Маша Полякова всерьез заинтересовалась политикой

діти Олі Полякової
Фото детей Оли Поляковой удалили / Instagram / @polyakovamusic

В течение суток в социальной сети удалили сообщение артистки, что изрядно возмутило ее. Оля Полякова заявила, что не понимает такого поведения хейтеров, ведь ее обнаженные фотографии не вызвали такой реакции общества. В то же время фото детей в купальниках вызвали такой резонанс.

"Какие-то идиоты пожаловались на мою публикацию с детьми на пляже и пост удалили... Вы в своем уме? Instagram кишит инста-женщинами различной тяжести обнаженности, мои обнаженные фото тоже прекрасно существуют, а на детей пожаловались... Люди, что с вами не так, почему для покоя в душе вам надо жрать друг друга? Это дети, они на пляже, это нормально! А писать гадости взрослым людям под детскими фото ненормально!"– заявила Оля Полякова.

В КАКИХ СКАНДАЛЬНЫХ НОВОСТЯХ НЕДАВНО ФИГУРИРОВАЛА ОЛЯ ПОЛЯКОВА:​
blog_ava
Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
сегодня
6983
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные дети Скандал Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
сегодня 12:31 "Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
Юлія Ліпенцева 158
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
365
Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
1 июня 13:21 Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 146
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
1 июня 10:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
879
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
31 мая 11:31 Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
Ірина Буртик 680
Новости
Больше новостей
Залиште відгук