Вы все мне отвратительны, – певица Пинк гневно отреагировала на комментарии хейтеров

Американская певица Пинк всегда славилась своенравным характером. Однако на днях она превзошла себя: звезда резко отреагировала на критику в отношении ее младшего сына и заблокировала все комментарии на странице.

39-летняя Пинк отправилась на семейный отдых с мужем и детьми. Из отпуска артистка опубликовала волшебные фото возле бассейна, которые вызвали шквал комментариев среди поклонников. На кадрах она показала своего 2-летнего сына Джеймсона Муна и 7-летнюю дочь Уиллоу. При этом мальчик был без подгузника, что хейтеры назвали неприличным.

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На все замечания людей звездная мама отреагировала мгновенно. К фото Пинк добавила гневный текст, в котором заявила, что отныне никто из подписчиков ее блога не сможет комментировать фото, опубликованные на ее странице.

С некоторыми из вас что-то серьезно не так. Вы обсуждаете моего ребенка? Пишете об обрезании? Вы серьезно? Как любая нормальная мама на пляже, я даже не заметила, как он снял подгузник для плавания. Я удалила фото, потому что вы все мне отвратительны. И теперь я отключу возможность комментирования свои сообщения, говорю нет негативу, который вы вносите в жизнь других людей,

– заявила Пинк.

Певица Пинк и ее муж, музыкант Кери Харт, любят щеголять семейными кадрами. Поэтому к критике их фото артисты уже привыкли. Недавно хейтеры засыпали страницу 43-летнего Кэри критикой относительно катания 2-летнего мальчика на электромотоцикле. Однако звездный папа не отреагировал на гневные заявления людей.