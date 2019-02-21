Выбор между Евровидением и концертами в РФ очевиден: почему MARUV могла отказаться от конкурса

Украинский музыкант и участник группы "Хамерман уничтожает вирусы" Альберт Цукренко в одной из Facebook-дискуссий в комментариях предположил, что певице MARUV не было выгодно разорвать контракт с именитым лейблом и отказаться от гастролей в России для того, чтобы поехать на Евровидение-2019 от Украины .

Альберт Цукренко заявил, что требование отменить гастроли в России делает выступление певицы на Евровидении невозможным. По словам радиоведущего, если бы MARUV отменила концерты в РФ, ей пришлось бы выплатить крупный штраф.

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Цукренко добавил, что из-за этого MARUV решила выйти из ситуации со скандалом. Добавим, что отказ от участия в международном конкурсе артистка объяснила тем, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".

Выбор между Евровидением и крутым контрактом с Уорнер, концертами в России был очевиден с самого начала, решение принято, здесь чистая прагматика. Но не скажешь же об этом прямо, надо пойти со скандалом – якобы из-за драконовского контракта с НСТУ. И хомячки теперь будут лепить из MARUV жертву репрессий. Ох, какой же у нас народ дурной и бедный,

– отметил участник группы "Хамерман уничтожает вирусы".



Скриншот из Facebook

В чем заключается скандал с певицей MARUV?

В минувшие выходные состоялся финал нацотбора Евровидения в Украине, где победу одержала уроженка Днепропетровщины MARUV (Анна Корсун). Несмотря на гастроли в России и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Song, с которой MARUV должна была ехать в Израиль на главный конкурс, она получила 11 баллов от зрителей и судей шоу. Однако, согласно правилам, после отбора на телеканале СТБ договор с представителем Украины должна еще подписывать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ).

Некоторые детали договора певица обнародовала в сети и назвала их ограничивающими права и свободы человека, добавив, что готова отменить все гастроли в России, если это потребуется для конкурса. В то же время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко неоднократно подчеркивал, что артистке, которая продолжает демонстративно гастролировать Россией, не стоит ехать на международный конкурс, чтобы потом не пришлось объяснять всему миру, что между Украиной и Россией никакой дружбы нет.

После 5 часов переговоров между НСТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договора, ссылаясь на ряд причин. Впоследствии эту ситуацию прокомментировал и председатель правления НСТУ Зураб Аласания, который вместе с представителями Общественного вещателя решил избежать чрезмерной политизации конкурса. Сама же MARUV не задержалась с ответом и подтвердила, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".

Кроме того, сторонники артистки создали на ресурсе Change.org. электронную петицию, в которой просят предоставить певице MARUV возможность принять участие в Евровидении-2019 в Израиле. Автором петиции стал пользователь Давид Эвоян (David Evoyan), а направлена ​​она в Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union). Под ней уже подписалось более 7700 пользователей.

Выступление MARUV на Нацотборе на Евровидение-2019: смотрите видео

Какого мнения MARUV о Крыме и России?​Многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать Россией. Сама девушка утверждает, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами". В финале Нацотбора певица заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".