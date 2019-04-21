Выборы президента Украины: как звезды голосовали во втором туре

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Выборы 2019 второй тур - как голосовали звезды Украины - фото
Выборы президента 2019: как голосовали звезды / LifeStyle 24

Воскресенье 21 апреля стало самым важным днем для украинцев. Каждый гражданин отправился на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов на пост президента государства. Не обошли этого и отечественные звезды.

В социальных сетях артисты, актеры, телеведущие и светские львицы похвастались эффектными кадрами из избирательных участков. Каждый из них призывал своих поклонников тоже принять участие в выборах президента, отметив важность этого решения.

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Как украинские звезды голосовали во втором туре выборов – смотрите в интересной подборке журналистов LifeStyle 24.

Олег Винник

"Свой гражданский долг перед страной выполнил. Желаю нам согласия и мира. Верю в светлое будущее Украины. С грядущими праздниками!"– написал Олег Винник, добавив фото в брутальном образе.

Актеры "Варьяты-шоу"

Еще перед президентскими выборами шоумен Сергей Притула сообщил, что будет голосовать не в столице. Он вместе с коллегами из "Варьяты-шоу" сменил место голосования из-за запланированных гастролей. Из избирательного участка юмористы уже распространили фото, на котором предстали в избирательном участке Закарпатской области.

Екатерина Осадчая

Телеведущая Екатерина Осадчая показала поклонникам не сам процесс голосования, а обложку своего паспорта и ручку, принесенную с собой.

Катерина Осадча проголосувала на виборах
Екатерина Осадчая проголосовала на выборах / Instagram / @kosadcha

Александр Педан

"Гражданский долг выполнен!"– написал телеведущий Александр Педан под фото из избирательного участка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громадянський обов’язок виконано!

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Потап

А вот рэпер Потап (Алексей Потапенко) поручил бросить бюллетень в урну своему сыну. Именно это фото артист опубликовал на официальной странице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Маша Ефросинина

"Я пойду и проголосую сердцем. Мне не безразлично! Хотя бы потому, чтобы завтра со спокойной совестью вернуться к важным делам... И вам советую!"– написала телеведущая Маша Ефросинина.

Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов также не обошел вниманием президентские выборы. Перед финалом "Голоса страны-9" он пришел на избирательный участок столицы, где и отдал свой голос за одного из кандидатов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громадяньський обов‘язок -виконано!

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Джамала

Певица Джамала по дороге к избирательному участку сняла короткое видео, в котором призналась, что вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым идет голосовать. Звезда выбрала эмоджи, чтобы призвать поклонников тоже сделать свой выбор.

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Виктор Бронюк

"Я уже свой выбор сделал", – поделился лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Новости Украины Выборы Президента 2019
Источник: LifeStyle 24
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