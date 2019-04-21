Как Петр Порошенко и Владимир Зеленский голосовали во втором туре: фото и видео

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Выборы 2019 второй тур - как голосуют кандидаты в президенты Украины 2019 и политики
Президентские выборы 2019: как голосовали Петр Порошенко и Владимир Зеленский / LifeStyle 24

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур президентских выборов. Украинцы один за одним посетили избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов. Проголосовать уже успели и сами претенденты на пост президента – Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Актер и шоумен Владимир Зеленский приехал на один из избирательных участков столичной Оболони. Претендент в президенты успел публично нарушить закон: он засветил свой бюллетень, прежде чем бросить его в избирательную урну.

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Володимир Зеленський на виборчій дільниці
Владимир Зеленский на избирательном участке / Twitter / @opinion_tw

Перед камерами Владимир Зеленский предстал в белой футболке и классическом синем костюме. Его сопровождала жена Елена, которая пришла голосовать в бирюзовом костюме и белой футболке.

Смотрите видео: как Владимир Зеленский голосовал во втором туре

Действующий гарант пришел на избирательный участок вместе со всей большой семьей. Проголосовал Петр Порошенко в Доме офицеров после участия в богослужении. Перед камерами он предстал в классическом костюме и рубашке. А вот действующая первая леди Марина Порошенко засветилась в стильном пальто с черной вышивкой.

Порошенко проголосовал на выборах во втором туре: фото 24 канала

 
 

Как Петр Порошенко голосовал во втором туре: смотрите видео

 

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Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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