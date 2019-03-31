Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото

В воскресенье, 31 марта, все совершеннолетние граждане Украины принимали участие в выборах президента. Не обошли избирательные участки и отечественные звезды, которые заполнили сеть эффектными фото.

Сосредоточенные и серьезные – представители отечественного шоу-бизнеса приняли участие в выборах президента. Каждый пришел на избирательные участки со своими родными и под вспышки фотокамер отдал свой голос за одного из кандидатов. Как украинские звезды голосовали – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Кто из украинских звезд принял участие в выборах Президента:

Святослав Вакарчук

Джамала

Украинская певица опубликовала снимки в Instagram-Stories, как она голосовала на участке.



Джамала / Instagram-Stories / @jamalajaaa

Маша Ефросинина

Ефросинина опубликовала фото с мужем и сыном и заявила, что если позволяет возраст – стоит идти голосовать и не лишать себя этого права.

На этом фото есть человек, не имеющий пока права голосовать, и ему это сильно не нравится! Если ваш возраст позволяет вам сегодня пойти и сделать свой выбор, не лишайте себя этого права! Не позволяйте другим сделать выбор за вас,

– отметила телеведущая.

Екатерина Осадчая

"Важный выбор – выборы 2019. Если вы все еще не отдали свой голос, у вас еще есть время. За кого отдала свой голос я не могу говорить, единственное скажу, мое решение основано на многих факторах, а главное – какого будущего я желаю Украине и всем нам", – написала Катя.

Сергей Сивохо

Влад Яма

"Я – уже, а вы?"– поинтересовался у поклонников танцовщик.

Ирина Федишин

Лилия Подкопаева

"На выборы как на праздник! В этот солнечный день все веселые, счастливые и полные надежд! Украинцам придется выбрать одного из 39 кандидатов. Официально результаты сегодняшнего голосования ЦИК должен объявить не позднее 10 апреля", – написала она.

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