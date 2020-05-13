Как выглядели украинские звезды после родов

Знаменитые мамочки довольно часто сразу после родов возвращаются на экраны и совмещают материнство с медийной карьерой. Далеко не каждой из них удавалось быстро прийти в форму. Каким опытом они делились с поклонниками и какие фото публиковали в сети, читайте в нашей подборке.

Журналисты 24 канала подготовили подборку интересных фото звездных украинских мамочек после родов.

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Катя Осадча

Популярная телеведущая родила сына Ивана от Юрия Горбунова в феврале 2017 года. Несмотря на то, что звезда до сих пор не показывает лицо мальчика, она кичилась своими формами после родов и сразу вернулась к съемкам. Так, на то время 33-летняя Катя Осадчая поразила поклонников стройностью и безупречным внешним видом.

Джамала

Сейчас певица беременна вторым ребенком и пока не рассекречивает пол малыша. Своего первенца Эмира она родила в конце марта 2018 года и до последнего для продолжала работать, а от декретного отпуска отказалась. Так, после родов Джамала призналась, что ей не сразу удалось похудеть, однако впоследствии звезда все же поражала стройным телом и тонкой талией.

Снежана Бабкина

Жена музыканта родила ему троих детей: дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея. Младшему сыну меньше года, он появился на свет 18 июня 2019 года. После родов Снежана Бабкина чувствовала себя хорошо и сразу публиковала фото из роддома с новорожденным сыном на руках.



Алла Барановская

25-летняя модель и жена политика и ресторатора Николая Тищенко родила ему сына в апреле 2017 года. Роды Аллы состоялись в США. Она откровенно призналась, что ради роскошных форм изнуряла себя тренировками и продолжала работать над собой более года. Так, модель отметила, что завершение грудного кормления сказалось на ее фигуре 12 лишними килограммами. Она отметила, что необходимо давать перерыв, однако за год-полтора стоит возвращаться к привычному весу.



Алла Барановская через три часа после родов / Фото: Instagram / @allabonya



Алла Барановская через три дня после родов / Фото: Instagram / @allabonya

Алла Костромичева

16 ноября 2015 года украинская модель Алла Костромичева родила мальчика, которого назвали Сальваторе Капоне. На протяжении всей беременности она работала на съемочной площадке реалити-шоу "Супермодель по-украински". Алла отмечала, что она понимала все риски напряженного графика в первые месяцы в состоянии беременности, однако вместе с мужем Джейсоном была готова ко всем испытаниям ради пополнения в семье.

Наталка Карпа

38-летняя украинская певица впервые стала мамой в декабре 2020 года. Она родила девочку, которую назвали Златой. Исполнительница сделала многомесячную паузу в карьере и выпустила первую песню после родов всего несколько дней назад. За это время звезде удалось прийти в форму.