Известный украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился полезными фэшн-секретами со своими поклонницами. Модельер рассказал, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки после 30 лет.

Андре Тан на личной странице в Инстаграми часто делится советами о том, как выглядеть стильно в любом месте и в любое время. На этот раз он назвал и показал несколько вещей, на которые стоит обратить внимание женщинам, которым уже исполнилось 30 лет.

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Модельер отметил, что в любом возрасте нужно быть уверенной в себе и достигать новых вершин. Совершенству нет предела. Женщина прекрасна всегда.

Советы от Андре Тана

Дизайнер отметил, что после 30 лет следует четко осознавать свои слабые и сильные стороны. Необходимо забыть про красные волосы, одежду, которая скрывает любой намек на аппетитные формы и непонимание своего цветотипа.



Совет Андре Тана для женщин за 30 лет / Instagram / @andre_tan_official

Полюбите рубашки! Это незаменимый и универсальный элемент гардероба. Выбирайте рубашки без рюшей и кружев снизу, с прямым и немного свободным силуэтом. Также никаких рваных и декорированных – только суровые класические фасоны.



Белая рубашка – универсальная вещь в гардеробе / Instagram / @andre_tan_official

Модные кроп-топы совмещайте с пиджаком. Не забывайте о штанах с высокой линией живота. Они добавляют образу не агрессивную, а сдержанную сексуальность.



Актуальное сочетание кроптопа и пиджака / Instagram / @andre_tan_official

Пополните свой гардероб бандажными платьями. Утверждение, что плотная ткань формирует идеальный силуэт – миф.



Красивый образ с помощью стильного бандажного платья / Instagram / @andre_tan_official

Не используйте синтетические тонкие ткани, которые могут невыгодно подчеркнуть вашу фигуру. Для летнего периода идеально подойдут натуральные ткани.



Для летнего времени идеально подойдут натуральные ткани​ / Instagram / @andre_tan_official