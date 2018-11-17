Выглядеть как "ангел": бренд Victoria's Secret представил коллекцию новогодних нарядов

После феерического шоу бельевой бренд Victoria's Secret продолжает поражать своими новинками. Представители компании показали, как красавицы во всем мире благодаря их изделиям могут создать праздничное настроение.

Перед Новым годом Victoria's Secret сделал волшебный подарок: бренд опубликовал фото "ангелов" в праздничных нарядах. Знаменитые модели позировали перед камерой в клетчатых пижамах, стильных бельевых комлектах и соблазнительных комбинезонах.

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Дизайнеры уверяют, что в таком наряде каждая девушка будет чувствовать себя уютно, а рождественские дни пройдут с ощущением сказки. Пока же тысячи поклонниц бренда заказывают себе подарки, чтобы в новогоднюю ночь чувствовать себя настоящим "ангелом", блог Victoria's Secret изобилует тематическими пикантными снимками моделей.