Выглядеть как "ангел": бренд Victoria's Secret представил коллекцию новогодних нарядов

56 Читати новину українською
Бренд Victoria's Secret представил коллекцию новогодних нарядов
Бренд Victoria's Secret представил коллекцию новогодних нарядов / Instagram / @victoriassecret

После феерического шоу бельевой бренд Victoria's Secret продолжает поражать своими новинками. Представители компании показали, как красавицы во всем мире благодаря их изделиям могут создать праздничное настроение.

Перед Новым годом Victoria's Secret сделал волшебный подарок: бренд опубликовал фото "ангелов" в праздничных нарядах. Знаменитые модели позировали перед камерой в клетчатых пижамах, стильных бельевых комлектах и соблазнительных комбинезонах.

Читайте также: Сказки на ночь: Хайди Клум и Жизель Бюндхен показали пикантное фото в постели

Дизайнеры уверяют, что в таком наряде каждая девушка будет чувствовать себя уютно, а рождественские дни пройдут с ощущением сказки. Пока же тысячи поклонниц бренда заказывают себе подарки, чтобы в новогоднюю ночь чувствовать себя настоящим "ангелом", блог Victoria's Secret изобилует тематическими пикантными снимками моделей.

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
сегодня 10:00 Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
1385
Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
22 декабря 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
Катерина Козачинська 1509
5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
22 декабря 19:37 5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
Олена Булан 3419
Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
21 декабря 18:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
Олена Булан 5951
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
21 декабря 13:15 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 29673
Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
21 декабря 10:00 Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
Юлія Турелик 785
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук