Выглядеть как звезда на красной дорожке: сеть взорвалась остроумными пародиями – фото

39 Читати новину українською
Том Ленк пародирует образы звезд
Том Ленк пародирует образы звезд / Instagram / @tommylenk

Американский актер Том Ленк, который сыграл Эндрю Уэллса в сериале "Баффи – истребительница вампиров", прославился своими забавными пародиями на образы своих голливудских коллег на красных дорожках.

Для этого Том создал свою страницу в социальной сети Instagram, на которой он регулярно публикует смешные коллажи.

Читайте также: Австралийка сделала пародии на пикантные фото знаменитостей: смешные фотографии

Так, актер пародирует наряды знаменитостей. А для этого ему помогают элементарные предметы домашнего обихода. Для создания образов используются бумажные пакеты из продуктовых магазинов, фольга, жалюзи и многое другое.

Смотрите самые забавные пародии Тома Ленка на звезд:

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ᴛᴏᴍ ʟᴇɴᴋ (@tommylenk)

 

Теги: LifeStyle Голливуд Курьезные новости
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
сегодня 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 369
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
сегодня 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
340
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
сегодня 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 433
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1313
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 343
Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
16 января 19:30 Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
Юлія Девда 783
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук