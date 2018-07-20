Выглядеть как звезда на красной дорожке: сеть взорвалась остроумными пародиями – фото

Американский актер Том Ленк, который сыграл Эндрю Уэллса в сериале "Баффи – истребительница вампиров", прославился своими забавными пародиями на образы своих голливудских коллег на красных дорожках.

Для этого Том создал свою страницу в социальной сети Instagram, на которой он регулярно публикует смешные коллажи.

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Так, актер пародирует наряды знаменитостей. А для этого ему помогают элементарные предметы домашнего обихода. Для создания образов используются бумажные пакеты из продуктовых магазинов, фольга, жалюзи и многое другое.

Смотрите самые забавные пародии Тома Ленка на звезд: