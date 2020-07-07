Пожалуй, в мире не найдется киномана, который бы не смотрел культовый мультфильм "101 далматинец". Но мало кто знает, что на создание проекта Disney писательницу Доди Смит вдохновил дом в Лондоне.

По данным журнала People, впервые за 40 лет легендарный особняк выставили на продажу, поэтому киноманы смогли увидеть, как выглядит прототип дома из мультфильма "101 далматинец".

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Известно, что роскошный 4-этажный особняк возвели в 1847 году. Площадь дома – 4876 квадратных футов, оценивают его в 11 миллионов долларов. И такая цена, по словам риелторов, оправдана: имение в викторианском стиле и сразу привелкает внимание – его фасад окрашен в бледно-розовый цвет. Дом можно увидеть в мультфильме Disney, что добавляет популярности недвижимости. Кроме этого, имение расположено в элитном районе Лондона Примроуз-Хилл.

Писательница Доди Смит часто проходила мимо и однажды вдохновилась на создание истории о "101 далматинце". Она оставила в сюжете много деталей, связанных с этим особняком. В частности, окна особняка выходили на парк, а владельцы дома, как и сама писательница, имели собак-далматинцев.

Дом, который стал прототипом для "101 далматинца" / Фото Beauchamp Estates

Внутри дом не менее потрясающий. Восемь спальных комнат, несколько кухонь, гостиная, кабинет, небольшой сад и терраса на крыше с видом на парк – новые владельцы имения получат немало пространства. Комнаты украшены гравюрами, в них есть камины.

Как выглядит реальный дом из мультфильма "101 далматинец" / Фото Beauchamp Estates