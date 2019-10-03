Выглядит блестяще: Анджелина Джоли поразила образом на премьере "Малефисенты 2" в Токио

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на премьере второй части ленты "Колдунья: Повелительница тьмы", в которой она сыграла главную роль. Компанию звезде составили 14-летняя дочь Захара и 18-летний Мэддокс, который учится в южнокорейском университете Ёнсе. Из-за долгожданной встречи с сыном Анджелина прямо светилась от счастья на мероприятии.

Для выхода на красную дорожку 44-летняя Анджелина Джоли примерила кутюрное блестящее платье с бахромой от Ralph & Russo, которое дополнила металлическими туфлями-лодочками в тон.

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Старший сын актрисы также прилетел в Токио специально, чтобы поддержать звездную маму. Накануне Джоли рассказывала в интервью западным СМИ о том, что расставание с Мэддоксом стало для нее сложным испытания.

Инсайдеры даже сообщали о том, что из-за разлуки с ребенком Джоли планирует стать матерью в седьмой раз, усыновив еще одного малыша.

На премьере фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" знаменитость не сдерживала эмоций и радостно общалась и фотографировалась со своими японскими поклонниками.



Анджелина Джоли / Getty Images



Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом в Токио / Getty Images



Анджелина Джоли с поклонниками в Токио / Getty Images

Что известно о фильме "Колдунья: Повелительница тьмы"?

Еще в 2014 году авторы проекта анонсировали, что история Малефисенты будет иметь продолжение. Съемки фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" начались в апреле 2018 года. Согласно официальным трейлерами, события киноленты будут проходить через несколько лет после того, как колдунья наложила заклятье на принцессу Аврору. Кроме этого, видно, что между Малефисентой и королевой Ингрит воспламенится ожесточенная борьба. Причиной для этого стала любовь принцессы и стремление создать семью. Такое решение принцессы никак не устраивает Малефисенту, которая любой ценой стремится разрушить праздник.

Режиссером киноленты выступил Гоаким Роннинг, который создал "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" и "Бандитки". Главные роли в фильме "Колдунья: Повелительница тьмы" сыграли Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Эд Скрейн.

Премьера ленты в Украине запланирована на 17 октября 2019 года.

"Колдунья: Повелительница тьмы" ("Малифисента 2"): смотрите трейлер