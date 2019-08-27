Выглядит блестяще: Кара Делевинь в платье David Koma пришла на премьеру "Карнивал Роу"

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Кара Делевинь
Кара Делевинь / www.gettyimages.com

Британская актриса и модель Кара Делевинь, которую накануне западные СМИ заподозрили в бракосочетании со своей любимой Эшли Бенсон, посетила премьеру первого эпизода телесериала Amazon Prime "Карнивал Роу" (Carnival Row) в Берлине.

В новом сериале "Карнивал Роу" главные роли исполнили актеры Орладно Блум и Кара Делевинь, поэтому их присутствие на красной дорожке было обязательным. Премьера сериала на сервисе Amazon Prime запланирована на 30 августа.

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Для выхода британка надела блестящее платье в пайетках David Koma с полупрозрачным низом и контрастными рукавами. Завершила свой образ Кара золотыми босоножками на высоких каблуках и эффектным макияжем с акцентом на глазах. Перед фотографами Делевинь позировала вместе с актером Орландо Блумом.

К слову, на премьеру в Лос-Анджелесе 21 августа Блум пришел со своей любимой Кэти Перри, с которой публично не скрывал чувств.


Кара Делевинь / Getty Images

Кара Делевінь і орландо блум
​Кара Делевинь и Орландо Блум  / Getty Images

В "Карнивал Роу" речь идет о мифических существах, которые оставили раздираемой войной родину и поселились в городе, где люди приняли их дружелюбно. В центре сюжета – расследование серии таинственных убийств.

Телесериал "Карнивал Роу": смотрите трейлер

 

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Теги: LifeStyle Кара Делевинь Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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