Выглядит блестяще: Шарлиз Терон в мини-платье на вечеринке в Лондоне
Голливудская актриса и фотомодель Шарлиз Терон попала в объективы папарацци 26 апреля, когда шла на вечеринку, которая проходила в рамках премьеры фильма "Та еще парочка" (Long Shot) в Лондоне.
Для публичного выхода 43-летняя звезда подобрала смелый и сексуальный образ. Шарлиз одела блестящее от пайеток мини-платье, которое соблазнительно подчеркнуло стройные ноги актрисы.
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Образ Терон дополнили черные сапоги с голенищем высотой до колена на каблуках, а также маленькая сумка, которая идеально подходила к платью. От аксессуаров в этот вечер Терон отказалась и сделала лишь легкий макияж и аккуратно собрала волосы.
Источник: LifeStyle 24
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