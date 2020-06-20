Во всем мире женщины стараются соответствовать стандартам красоты, но каждая культура и каждая национальность тем и прекрасна, что отличается.

Редакция 24 канала сделала подборку фотографий женщин со всех уголков мира.

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Кыргызстан

Кыргызстан – это государство, которое расположено в Центральной Азии. Этнические киргизы составляют большую часть населения страны. Кыргызстан – это живописная страна со своими ритуалами и обычаями.

Фотограф из Северной Ирландии Ричард Ватсон сделал фото, киргизки.

Женщины в Кыргызстане не защищены, ведь ежегодно они становятся жертвами похищения с целью принуждения их к браку. В стране предусматривается уголовная ответственность за такие действия с 2013 года.

Представительница Кыргызстана / Фото: Ричард Ватсон

Китай

Культура Китая известна на весь мир, а особенно своими традиционными нарядами. Жители Китая очень щепетильно относятся к правилам этикета, а также воспитывают трудолюбие и патриотизм.

Женщины в Китае сегодня выглядят очень современно, они могут работать на любых должностях.

Китаянка / Фото: Сяо Мейвей

Эфиопия

Эфиопия – большая и колоритная страна, здесь проживают племена разного происхождения и вероисповедания. Эфиопы считают себя прямыми наследниками библейской королевы Шеби.

Ефиопки имеют очень необычную внешность, у них темная кожа и вьющиеся волосы, и выразительные черты лица.

Жительница Эфиопии / Фото: Михаэла Норок

Непал

А вот в культуре Непала сочетаются уникальность старинные традиции и современные новшества. Здесь обитает много этнических групп.

Коренные жители имеют смуглую кожу и темные волосы.

Представительница народа Катманду в Непале / Фото: Михаэла Норок

Южная Америка

Южная Америка расположена в Западном, Южном и частично в Северном полушарии планеты Земля. Этнически материк населяют три типа: индейцы, белые и темнокожие.

Представительница поселения в Южной Америке / Фото: Михаэла Норок

Химба Африка

На территории Африки проживает кочевой народ химба, который ведет свое происхождение от народа гереро. Химба разговаривают на языке отжихимба.

От других народов Африки женщины химба отличаются своеобразным украшениями волос. Они намазывают глину на голову, тем самым создавая глиняные косы.

Народ Химба Африка / Фото: sohu.com

Ладакхи, Индия

Ладахки в Индии, расположенная между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Дословно "ла" означает перевал, а "дакх" – страна.

В Ладахки живут народы как индоевропейского, так и тибетского.

Народ Ладакхи, Индия / Фото: Александр Химушин

Вахан, Афганистан

Вахан – труднодоступный район Афганистана, где проживает один из памирских народов. Вахан расположен между Памиром и Каракорумом.

Женщины в Афганистане страдают от жестокого обращения, кроме того в этой стране бесконечная война.

Ваханская девочка, Афганистан / Фото: Александр Химушин

Мавритания

Мавританя – государство на западе Африки. Здесь проживает несколько этносов: мавры, то есть арабы, берберы и туареги, и негроидные народы – тукулер, сонинке и волоф.

Мавританка / Фото: Александр Химушин

Джибути

На севере Африканского Рога расположено государство Джибути. Интересным фактом является то, что здесь не одеваются в одежду прозападного стиля, типа джинсов. Здесь стараются поддерживать национальную одежду, и одеваться легко, ведь климат очень жаркий.

Джибутийка / Фото: Александр Химушин