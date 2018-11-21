Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта

Уже через несколько дней, в ночь с 23 на 24 ноября, весь мир будет охотиться за скидками на одежду, обувь, аксессуары, бытовую технику и гаджеты. Все потому, что в полночь стартует крупнейшая распродажа года – Черная пятница, которая обещает "охотникам" по низким ценам возможность приобрести товар на 70-90% дешевле его предыдущей стоимости.

Исключением не стала и Украина, – у нас такую ​​акцию под названием Черная пятница устраивают пятый раз. Однако насколько реальны умопомрачительные скидки, в частности на одежду, которую чаще всего покупают при Black Friday? Что именно магазины пытаются продать в течение этой ночи и нескольких следующих дней? И как покупателю подготовиться к распродаже, чтобы не купить бракованный и ненужный наряд? Об этом LifeStyle 24 расспросил у шопер-консультантки Кристины Яковив.

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"Реальная скидка в Украине во время Черной пятницы – 30-40%. Большая бывает в декабре"

Если Черная пятница – распространенная и, в основном, удачная практика для заграницы, то в Украине такая акция, как считает шопер-консультантка, является только приманкой для покупателей. По ее словам, скидки на одежду до 70-90% существуют в США, откуда берет начало традиция, а также в Канаде и Великобритании.



Черная пятница: секреты удачного шопинга / Фото Prudence Earl на Unsplash

В Украине они составляют 30-40%, не больше. Такая цифра и любителя дешевого наряда способна в магазин затянуть, и продавцам дает возможность заработать. А в декабре, особенно перед праздниками, масс-маркетинговые бренды с 40% еще снижают стоимость своего товара до 70% -90%. Это они делают, чтобы быстрее продать, например, демисезонные пальто или пару обуви, везти обратно им не выгодно, а также высвобождают полочки для новых коллекций,

– говорит Кристина Яковив.

"Признанные бренды не позволят себе неделю-две перед распродажей повышать цену на одежду"

Также консультантка объясняет тенденцию магазинов неделю-две перед распродажей повышать цену в несколько раз, а при Black Friday – резко ее снижать: "Последние несколько лет это распространено в основном среди мелких сетей, не имеющих собственных сайтов, по которым никто не следит. Скидки признанных брендов мы можем мониторить на их же страницах в сети или сайтах. Они ценят свою репутацию и стараются не обманывать клиентов ростом и снижением цен. Скажу больше, что они уже снизили стоимость на некоторые вещи в коллекциях".

"И в Черную пятницу в магазин надо идти со списком"

Чтобы Черная пятница не стала для вас разочарованием, к ней стоит подготовиться. Кристина Яковив советует, прежде всего, составить список необходимых нарядов: "Для этого проанализируйте свой гардероб: посмотрите, что вы носите часто, а какие вещи в шкафу залеживаются. Вы можете прочитать о модных трендах, то есть, будет ли актуален, например, леопардовый принт и какие вещи стоит с ним комбинировать. Возможно, на ваших вешалках не хватает так называемой базового одежды (черный, темно-синий, красный, бежевый цвета, – LifeStyle 24). И после того, как вы написали перечень необходимых вещей, отправляйтесь в магазин. Однако не из мыслью, что должны все приобрести именно в ночь Черной пятницы".



Черная пятница: секреты удачного шопинга / Фото Tirachard Kumtanom на Pexels

Также шопер-консультантка убеждена: если в ноябре в магазинах еще есть летняя или весення одежда, которая вам необходима, то именно в это время ее могут продавать по привлекательной цене.

А еще не бойтесь перед Black Friday написать магазинам о скидках или подойти и спросить, на сколько ориентировочно они спустят цену. Конечно, если сами об этом знают,

– добавляет Кристина Иакова.

"Главное – брать чеки и не отрывать этикетки"

Бывает и такое, что покупатель, сам того не контролируя, на мгновение забывает и о списке, который составил до этого, и о том, нужена ли ему эта или другая одежда вообще. Поэтому покупает все, что попадет под руку кофточку, большую на размер-два, рубашку с чумазым воротничком, куртку с принтом, который уже не в моде, но радует цена...

Кристина Иакова имеет советы и на такой случай: "После того, как притащите домой десяток сумок с только что купленным платьем, не распаковывайте их, лучше отдохните или лягте спать. А уже утром, на свежую голову, перемеряйте все, что приобрели во время Черной пятницы и увидите: с чем сочетается та или иная вещь или нет, нет ли на ней, допустим, дыры или остатков тонального крема. На том наряде, который вам не подошел, оставьте этикетки, чтобы в течение 14 дней вернуть его в магазин", – убеждает она.

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А какими секретами выгодных покупок одежды во время Черной Пятницы можете поделиться вы? Пишите в комментариях.