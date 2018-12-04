Выход семьи Бекхэм: Виктория с мужем и сыном посетили предрождественскую вечеринку в Лондоне

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Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом
Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом / Instagram/ @beckham75

Звездная чета посетила светское мероприятие, проходившее в ночном клубе Лондона. На празднование предрождественской вечеринки также пришел сын Виктории и Дэвида 19-летний Бруклин Бекхэм.

В странах, где празднуют Католическое Рождество, подготовка к празднику идет полным ходом. В ночном клубе Лондона предрождественская вечеринка состоялась 3 декабря. Главными гостями на ней была семья Бекхэмов.

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Пара появилась в Нaig Сlub в нарядах, которые прекрасно гармонировали друг с другом. Для публичного выхода дизайнер выбрала синюю блузу из прозрачной ткани, сквозь которую просвечивался бюстгальтер, и темные узкие джинсы с высокой талией. Они прекрасно подчеркнули стройную фигуру 44-летней модельера. Для своего мужа Виктория подобрала классические брюки, темный двубортный пиджак, под которым коричневая водолазка.

Девід і Вікторія Бекхем
Супруги Бекхэм на предрождественской вечеринке / Instagram / @beckham75

Старший сын Виктории и Дэвида надел бомбер цвета хаки, бордовые штаны и кеды от Converse.

Вікторія Бекхем та її син Бруклін
Виктория Бекхэм со старшим сыном Бруклином​ / Instagram / @keepingupwiththebeckham

 

Теги: LifeStyle Лондон Мода Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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