Выходил за рамки приличия, – Мадонна высказалась о Харви Вайнштейне

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Мадонна
Мадонна / Instagram / @nytmag

Королева поп-музыки Мадонна разбиралась в снялась для американской ежедневной газеты The New York Times, для которой дала откровенное интервью.

Необычные снимки с фотосессии Мадонны издание опубликовало на своей странице в Instagram. На обложке артистка смотрит через вертикальный разрез в собственном портрете работы Стивена Майзель.

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Мадонна вспомнила о своем общении со скандальным продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах более 100 женщин.

Как известно, компания Вайнштейна Miramax была прокатчиком документального фильма о закулисной жизни певицы "В постели с Мадонной" (Truth Or Dare), который вышел в 1991 году.

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Харви выходил за рамки приличия и был очень кокетлив, когда мы работали вместе. Он в то время был женат, поэтому мне все это было, конечно, неинтересно. Я знала, что он это делал со многими женщинами в индустрии. Но все мы думали: "Харви добивается всего, потому что у него так много власти, он такой успешный, его фильмы такие хорошие, что все хотят работать с ним, так что надо смириться",
– поделилась поп-звезда.

По словам Мадонны, когда все раскрылось, она не злорадствовала и не радовалась тому, что с ним произошло.

"Я никогда не радуюсь, если у кого-то вся жизнь провалилась – для карма это не очень-то хорошо. Но хорошо, что того, кто столько лет злоупотреблял властью, привлекли к ответственности", – добавила она.

Мадонна
Мадонна / Instagram / @nytmag

На других снимках 60-летняя знаменитость предстала якобы на своих архивных фото. В интервью Мадонна также вспомнила о том, как она призвала женщин быть независимыми, высказывать свое мнение, свободно показывать свою сексуальность. Однако певица столкнулась с непониманием от феминисток.

Они говорили: "Ты не можешь использовать свою сексуальность, чтобы вдохновлять женщин и давать им сил". Но я считаю, что это ерунда! Потому что сексуальность – это часть меня, как женщины,
– добавила звезда.

Мадонна
Мадонна / Instagram / @nytmag

Мадонна
Мадонна / Instagram / @nytmag

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мадонна
Источник: LifeStyle 24
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