Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Согласно календарю выходных на 2020 год, украинцев ждут 12 официальных выходных дней. Если праздник приходится на субботу или воскресенье – выходной переносится на понедельник. Первый месяц лета предусматривает 2 дополнительных выходных дня. Сколько всего у нас будет выходных дней – читайте дальше.

В июне украинцы будут иметь 10 выходных дней и 20 рабочих дней. 7 июня празднуем День Святой Троицы, который приходится на воскресенье, поэтому дополнительный выходной у нас будет в понедельник, 8 июня. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник, сообщает 24 канал.

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28 июня в Украине празднуют День Конституции, который также приходится на воскресенье. Соответственно, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, у украинцев появятся дополнительные выходные дни в понедельник – в начале июня и в конце.

Выходные дни в июне 2020

7 июня – День Святой Троицы

28 июня – День Конституции Украины

Что известно о празднике Троицы?

Выходные в июне 2020 / 24 канал

День Святой Троицы посвящен сошествию Святого Духа на последователей Христа. Праздник прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Празднуют этот день на пятидесятый день после Пасхи.

Впервые праздник Троицы отпраздновали апостолы, которые были учениками Иисуса Христа, на которых, согласно библейским сказаниям, сошел Святой Дух. После этого они научились исцелять, предсказывать и говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие по миру. Традиционно в этот день верующие украшают свои дома зеленью и цветами и называют день Зелеными праздниками.

Что известно о Дне Конституции Украины?

Троица в 2020 году приходится на 7 июня

День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в Конституции Украины. Основной закон Украины был принят лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Современная история Конституции Украины началась 28 июня 1996 года.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Это стало важнейшим шагом в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

Какие праздничные дни ждут украинцев в июне:

1 июня – День защиты детей. Всемирный день родителей;

3 июня – Всемирный день велосипедистов. Чествование Владимирской иконы Божией Матери;

4 июня – Всемирный день борьбы с кариесом;

5 июня – День воздушных шариков. День бега. День памяти преподобной Евфросинии;

6 июня – День журналиста. Троицкая родительская суббота;

7 июня – День Святой Троицы. Международный день людей, переживших рак. День шоколадного мороженого;

8 июня – День Святого Духа. Всемирный день океанов;

9 июня – Международный день друзей;

11 июня – Праздник Тела и Крови Христовой;

12 июня – День красной розы;

14 июня – Всемирный день донора крови. Всемирный день вязания;

15 июня – Начало Петровского поста;

16 июня – День медицинского работника. Всемирный день морских черепах;

18 июня – Международный день пикника;

19 июня – Всемирный день прогулки;

20 июня – День летнего солнцестояния;

21 июня – День отца. Международный день йоги;

22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;

25 июня – День моряка;

26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками;

27 июня – День любителей рыбалки;

28 июня – День Конституции Украины. День молодежи.