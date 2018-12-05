Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
Согласно предварительному календарю выходных на 2019 украинцев ждут 11 официальных выходных в течение этого года. Также возможными являются дополнительные выходные, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Все выходные 2019 – ищите в статье.
Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:
1 января – Новый год (вторник)
7 января – Рождество Христово, православное (понедельник)
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8 марта – Международный женский день (пятница)
28 апреля – Пасха (воскресенье)
1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда)
9 мая – День Победы (четверг)
16 июня – Троица (воскресенье)
28 июня – День Конституции Украины (пятница)
24 августа – День независимости Украины (суббота)
14 октября – День защитника Украины (понедельник);
25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).
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Впрочем, выходными будут и некоторые непраздничные дни в случае, если официальный выходной выпадает на субботу-воскресенье или вторник или четверг (в последнем случае рабочие дни будут переноситься на субботу).
Выходные в январе 2019 года
Дополнительными нерабочими днями в первый месяц нового года будут 1 января – Новый год (вторник) и 7 января (понедельник).
Выходные в марте 2019 года
Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2019 году выпадает на пятницу, отдыхаем три дня.
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Выходные в апреле 2019 года
Пасха в 2018 году в Украине выпадает на 28 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 29 апреля.
Выходные в мае 2019 года
Кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая, День победы (четверг).
Выходные в июне 2019 года
В июне украинцев снова ждет выходной 17 июня(понедельник), поскольку на выходной приходится праздник Троицы – 16 июня.
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Выходные в августе 2019 года
Дополнительный выходной в августе будет 26 августа, в связи с празднованием Дня Независимости.
Выходные в октябре 2019 года
Праздничный день 14 октября, День защитника Украины выпадает на понедельник, поэтому имеем дополнительный выходной.
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Выходные в декабре 2019 года
Католическое Рождество в 2019 году (25 декабря) выпадает на среду.
Новый год 2020 (1 января) будет в среду.