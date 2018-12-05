Согласно предварительному календарю выходных на 2019 украинцев ждут 11 официальных выходных в течение этого года. Также возможными являются дополнительные выходные, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Все выходные 2019 – ищите в статье.

Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – Новый год (вторник)

7 января – Рождество Христово, православное (понедельник)

Читайте также: Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи

8 марта – Международный женский день (пятница)

28 апреля – Пасха (воскресенье)

1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда)

9 мая – День Победы (четверг)

16 июня – Троица (воскресенье)

28 июня – День Конституции Украины (пятница)

24 августа – День независимости Украины (суббота)

14 октября – День защитника Украины (понедельник);

25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).

Читайте также: "Зимняя страна на ВДНХ": интересные локации, куда можно пойти на зимние праздники в Киеве



Календарь выходных 2019 год

Впрочем, выходными будут и некоторые непраздничные дни в случае, если официальный выходной выпадает на субботу-воскресенье или вторник или четверг (в последнем случае рабочие дни будут переноситься на субботу).

Выходные в январе 2019 года

Дополнительными нерабочими днями в первый месяц нового года будут 1 января – Новый год (вторник) и 7 января (понедельник).

Выходные в марте 2019 года

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2019 году выпадает на пятницу, отдыхаем три дня.

Читайте также: Как украинские звезды празднуют 8 марта: фото и видео

Выходные в апреле 2019 года

Пасха в 2018 году в Украине выпадает на 28 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 29 апреля.

Выходные в мае 2019 года

Кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая, День победы (четверг).

Выходные в июне 2019 года

В июне украинцев снова ждет выходной 17 июня(понедельник), поскольку на выходной приходится праздник Троицы – 16 июня.

Читайте также: Троица: что можно и что нельзя делать в этот праздник

Выходные в августе 2019 года

Дополнительный выходной в августе будет 26 августа, в связи с празднованием Дня Независимости.

Выходные в октябре 2019 года

Праздничный день 14 октября, День защитника Украины выпадает на понедельник, поэтому имеем дополнительный выходной.

Читайте также: 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины

Выходные в декабре 2019 года

Католическое Рождество в 2019 году (25 декабря) выпадает на среду.

Новый год 2020 (1 января) будет в среду.