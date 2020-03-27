Выходные в апреле: сколько будут отдыхать украинцы
В 2020 году Пасху православные христиане празднуют 19 апреля, поэтому будет еще один выходной в понедельник, 20 апреля. Католики Пасху празднуют на неделю раньше – 12 апреля, впрочем, дополнительный выходной не предвидится.
Календарь праздников 2020 предусматривает 9 выходных в апреле, включая праздничные и обычные выходные дни в неделе.
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Несмотря на то, что у Пасхи нет фиксированной даты, все же приходится всегда на воскресенье. Поэтому украинцы получат 3 выходных дня подряд – 18, 19, 20 апреля.
Выходные в апреле
Как праздновать Пасху в период карантина
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
Отмечается, что прихожанам не стоит собираться толпами, ведь это опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг. Людям, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом, рекомендуется отдать предпочтение домашней молитве. Иконы, кресты и распятия целовать не нужно, можно ограничиться лишь поклоном.
На богослужении должны присутствовать не более 10 человек, поэтому, вероятно, введут трансляцию онлайн.
Как будут праздновать Пасху верующие УГКЦ и православная церковь – читайте здесь.
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