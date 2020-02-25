Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта

Первый месяц весны всегда дает нам глоток свежего воздуха, новые идеи и планы. Каждый из нас после затяжных холодных дней мечтает немного отдохнуть и насладиться первыми солнечными лучами. Как планировать отдых в марте и сколько дней мы будем отдыхать – читайте в материале.

Календарь выходных дней в марте поможет вам определить официальный выходной, с помощью которого вы сможете спланировать свое время на отдых.

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В марте у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день. Международный женский день, который мы празднуем 8 марта, приходится на воскресенье, соответственно еще один дополнительный выходной у нас будет в понедельник, 9 марта. Поэтому нас ждет три выходных дня подряд – с субботы по понедельник.



Выходные в марте 2020 года

Какие праздничные дни ждут украинский в марте:

1 марта – Международный день кошек, Прощеное воскресенье, завершение Масленицы;

2 марта – начало Великого поста;

3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;

6 марта – Международный день зубного врача;

8 марта – Международный женский день;

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея;

13 марта – Всемирный день сна;

16 марта – День губ;

17 марта – День святого Патрика;

19 марта – День клиента, Международная неделя вежливости на дороге;

20 марта – День земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья;

21 марта – Всемирный день поэзии, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника;

22 марта – День таксиста;

23 марта – Всемирный день метеоролога, День щенков;

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом;

25 марта – День Службы безопасности Украины;

26 марта – Фиолетовый день (День людей с эпилепсией)

27 марта – Международный день театра;

28 марта – Час Земли;

29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта);

30 марта – День карандаша, День прогулки в парке.