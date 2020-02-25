Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Первый месяц весны всегда дает нам глоток свежего воздуха, новые идеи и планы. Каждый из нас после затяжных холодных дней мечтает немного отдохнуть и насладиться первыми солнечными лучами. Как планировать отдых в марте и сколько дней мы будем отдыхать – читайте в материале.
Календарь выходных дней в марте поможет вам определить официальный выходной, с помощью которого вы сможете спланировать свое время на отдых.
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В марте у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день. Международный женский день, который мы празднуем 8 марта, приходится на воскресенье, соответственно еще один дополнительный выходной у нас будет в понедельник, 9 марта. Поэтому нас ждет три выходных дня подряд – с субботы по понедельник.
Выходные в марте 2020 года
Какие праздничные дни ждут украинский в марте:
1 марта – Международный день кошек, Прощеное воскресенье, завершение Масленицы;
2 марта – начало Великого поста;
3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;
6 марта – Международный день зубного врача;
8 марта – Международный женский день;
9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея;
13 марта – Всемирный день сна;
16 марта – День губ;
17 марта – День святого Патрика;
19 марта – День клиента, Международная неделя вежливости на дороге;
20 марта – День земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья;
21 марта – Всемирный день поэзии, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника;
22 марта – День таксиста;
23 марта – Всемирный день метеоролога, День щенков;
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом;
25 марта – День Службы безопасности Украины;
26 марта – Фиолетовый день (День людей с эпилепсией)
27 марта – Международный день театра;
28 марта – Час Земли;
29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта);
30 марта – День карандаша, День прогулки в парке.