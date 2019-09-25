Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Новый год – самый ожидаемый праздник. Чтобы подробнее разобраться, сколько отдыхать украинцы в течение новогодних и рождественских праздников в январе 2020 – читайте дальше.
Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете выделить время на отдых. Чтобы добросовестно спланировать праздничные зимние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.
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Календарь выходных и праздничных дней в январе 2020
- 1 января – Новый год (выходной);
- 6 января – Сочельник;
- 7 января – Рождество Христово (выходной);
- 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;
- 9 января – Святого апостола Стефана;
- 14 января – Старый Новый год (Василия);
- 13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании);
- 18 января – Второй Святой вечер (Щедрый вечер);
- 19 января – Крещение Господне или Иордан;
- 20 января – Иоанна Крестителя;
- 25 января – Великомученицы Татьяны.
Первый день Нового 2020 приходится на среду, Сочельник украинцы будут праздновать на следующей неделе января – понедельник, а Рождество Христово приходится на вторник. Все граждане Украины будут отдыхать 1 января и 7 января. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.
Украинцы будут отдыхать в январе 10 дней
Новый год в Украине
Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.
Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.
Новый год 2020 – год Белой Крысы
Рекомендуется в Новом году не тратить зря время. Будьте решительными и уверенными в себе и не стойте на одном месте. Регулярно занимайтесь спортом, держите тело в тонусе, не ленитесь, будьте аккуратными, найдите себе хобби и постоянно самосовершенствуйтесь.
Главный зимний праздник нужно встречать в хорошем настроении и в веселой компании. Покровитель 2020 года любит хорошо поесть, поэтому праздничный стол должен быть богатым на блюда. Удовольствие Белой Крысе принесет сыр, поэтому не забудьте о основном ингредиенте Нового года. По данным астрологов, людей рожденных в год Лошади в 2020 году ожидает огромный успех, а представители Свиньи наконец дождутся искренней и настоящей любви.
Рождество в Украине
Рождество в Украине – один из самых важных праздников в году, который имеет много древних традиций. Цикл религиозных зимних праздников считается наиболее мистическим из всех. В этот таинственный период гадают на будущее и верят в приметы.
Очень увлекательна традиция в вечер Рождества. Это таинственное угощение называют Святым Вечером, в которое обязательно входят двенадцать (по числу апостолов) постных блюд. Главное блюдо Кутья – символизирует единение с Богом.
Рождество в Украине
14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый Вечер, когда хозяйки готовят двенадцать блюд, но уже не постных. После ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых. Цикл Рождественских праздников завершает Крещение Господне. В период праздников здороваются друг с другом: "Христос родился – Славим Его".
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