Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы

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Выходные на Пасху 2019 в Украин - выходные дни в апреле 2019
Пасха 2019 – выходные дни в Украине / 24 Канал

Пасху в 2019 году православные христиане в Украине празднуют 28 апреля. Согласно календарю выходных, поданному Минсоцполитики, в апреле украинцы будут отдыхать три дня.

Выходные в апреле 2019 на Пасху

Календарь праздников 2019 предусматривает 13 выходных в апреле, включая праздничные дни и обычные выходные. У Пасхи нет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно ее отмечают в воскресенье. В 2019 году Пасха приходится на 28 апреля – воскресенье, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля.

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Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2019 года не предусмотрено.

Вихідні на Великдень 2019
Виходные на Пасху 2019 в Украине

Погода на Пасху

Прогноз погоды на Пасху 2019 года более чем положительный. До конца апреля уже полностью должна укрыться зеленью земля, и должна держаться теплая температура. На западе и севере страны температура воздуха прогреется днем до 20-22 градусов тепла. На высшем уровне окажутся отметки термометра в центральных, восточных и южных областях – до +23-24 градусов тепла.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Религия Кабинет Министров Украины Отдых Пасха Паска
Источник: 24 Канал
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