Выходные в апреле 2019: как отдыхаем на Пасху

Величайший христианский праздник Пасха в этом году приходится на апрель. Именно поэтому отдыхаем немного больше, чем обычно. Ознакомиться с графиком на выходные в апреле, как будем отдыхать на праздник Пасха вы можете в материале наших журналистов.

Согласно календарю на 2019 год, Пасха приходится на 28 апреля. Именно поэтому украинцев ждут затяжные выходные. Праздник Воскресения Господня, который всегда приходится на воскресенье – государственный выходной день.

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Выходные на Пасху 2019

Вобщем в течение 2019 года будем иметь 13 выходных. Если праздник выпадает на будний день, то его переносят на выходной. Дополнительно отрабатывать будем только несколько дней в году, например 1 мая.

Дополнительно отдыхаем в такие дни:

29 апреля – Светлый понедельник

30 апреля – Пасхальный вторник



Выходные дни апрель 2019

Погода на Пасху 2019

Прогноз погоды на Пасху 2019 года более чем положительный. До конца апреля уже полностью должна покрыться зеленью земля, и должна держаться теплая температура. На западе и севере страны температура воздуха прогреется днем до 20...22 градусов тепла. На высшем уровне окажутся отметки термометра в центральных, восточных и южных областях – до +23...+24 градусов тепла.

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