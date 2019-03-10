Выходные в апреле 2019: как отдыхаем на Пасху

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Выходные в апреле 2019 - выходные на Пасху 2019 в Украине
Выходные в апреле 2019: как отдыхаем на Пасху / Unsplash

Величайший христианский праздник Пасха в этом году приходится на апрель. Именно поэтому отдыхаем немного больше, чем обычно. Ознакомиться с графиком на выходные в апреле, как будем отдыхать на праздник Пасха вы можете в материале наших журналистов.

Согласно календарю на 2019 год, Пасха приходится на 28 апреля. Именно поэтому украинцев ждут затяжные выходные. Праздник Воскресения Господня, который всегда приходится на воскресенье – государственный выходной день.

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Выходные на Пасху 2019

Вобщем в течение 2019 года будем иметь 13 выходных. Если праздник выпадает на будний день, то его переносят на выходной. Дополнительно отрабатывать будем только несколько дней в году, например 1 мая.

Дополнительно отдыхаем в такие дни:

29 апреля – Светлый понедельник

30 апреля – Пасхальный вторник

Вихідні дні квітень 2019
Выходные дни апрель 2019

Погода на Пасху 2019

Прогноз погоды на Пасху 2019 года более чем положительный. До конца апреля уже полностью должна покрыться зеленью земля, и должна держаться теплая температура. На западе и севере страны температура воздуха прогреется днем до 20...22 градусов тепла. На высшем уровне окажутся отметки термометра в центральных, восточных и южных областях – до +23...+24 градусов тепла.

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Теги: Новости культуры LifeStyle Пасха
Источник: LifeStyle 24
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