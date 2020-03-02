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Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

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В 2020 году Пасху христиане будут праздновать 19 апреля. Поэтому еще один выходной у нас будет в понедельник, 20 апреля. Какие праздники нас ждут, сколько всего у нас будет выходных и рабочих дней – читайте дальше.

Календарь выходных дней в апреле поможет вам определить официальный выходной, с помощью которого вы сможете спланировать свое время на отдых.

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В апреле украинцы будут иметь 21 рабочий день и 9 выходных дней. Пасха приходится в 2020 году на 19 апреля, поэтому у нас будет три выходных подряд – с субботы по понедельник.

Вихідні у квітні 2020
Выходные в апреле 2020

Какие еще праздники ждут украинцев в апреле

1 апреля – День смеха, Международный день птиц;

2 апреля – Международный день детской книги;

3 апреля – Всемирный день вечеринки;

4 апреля – Всемирный день Крысы, Всемирный день моркови;

5 апреля – День чистой кармы, День геолога;

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья;

9 апреля – Песах;

10 апреля – Международный день братьев и сестер;

12 апреля – Вербное воскресенье, День скаута, День космонавтики;

13 апреля – День эрудита, Всемирный день рок-н-ролла;

15 апреля – Международный день культуры, Всемирный день искусства;

16 апреля – Чистый четверг;

17 апреля – Страстная пятница;

18 апреля – завершение Великого поста, Международный день пиццы;

19 апреля – Пасха, День подснежника, День чеснока, День поэзии и творческого искусства, День владельцев домашних животных;

20 апреля – Поливальный понедельник;

22 апреля – Международный день Земли, Международный день секретаря;

23 апреля – Рамадан, Международный день испанского и английского языка, День водителя школьного автобуса, Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг;

25 апреля – День дочери, День парикмахера, Всемирный день пингвинов, Всемирный день ветеринара;

26 апреля – Проводное воскресенье, Международный день памяти Чернобыля;

27 апреля – День азбуки Морзе;

28 апреля – День чтения великой поэзии, Всемирный день охраны труда;

29 апреля – Всемирный день желаний, День молнии, День джинсов, Международный день танца;

30 апреля – Международный день джаза, День прически.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Пасха Отдых
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