Выходные в декабре 2018: какие праздничные дни ожидают украинцев

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Выходные дни в декабре 2018 в Украине: календарь
Выходные дни в декабре 2018 в Украине: календарь / www.google.com.ua

Согласно календарю выходных на 2018 год, который утвердил Кабмин, украинцев ждут дополнительные выходные в декабре. Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете спланировать время на отдых.

В декабре украинцев ожидают много праздничных дней. Говорят, что с 1 декабря начинается "Ромадан" – праздник Романа, заканчивающийся на крещение 19 января. Следовательно, от Романа до Иордана – целый ряд именинников и церковных праздничных дней.

Календарь выходных и праздничных дней в декабре 2018

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1 декабря – мученика Романа;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

7 декабря – Екатерины великомученицы;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

12 декабря – День Сухопутных войск Украины;

13 декабря – Андрея Первозванного;

17 декабря – Святой Варвары;

19 декабря – Николая Чудотворца;

22 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

24 декабря – Католический Сочельник (выходной);

25 декабря – Католическое Рождество;

31 декабря – Последний день года (выходной).

Католическое Рождество в 2018 году (25 декабря) выпадает на вторник. Понедельник, 24 декабря, будет выходным днем, однако его придется отработать в субботу, 22 декабря.

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Новый 2019 год (1 января) будет во вторник, поэтому 31 декабря (понедельник) сделают выходным, который нужно будет отработать в субботу, 29 декабря.

виходные декабрь

Католическое Рождество в Украине

В 2017 году Совет поддержал решение сделать выходным днем ​​католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. С принятием этого законопроекта Рождество будет отмечаться в Украине дважды - 25 декабря по Григорианскому календарю и 7 января по Юлианскому.

Рождество - тихий и семейный праздник. Накануне надо убрать в доме, ведь на Рождество запрещается заниматься любой работой, в том числе и уборкой. Поэтому сделать это нужно за несколько дней до самого праздника.

Главной традицией на Католическое Рождество всегда была семейный ужин. За несколько дней до самого праздника все дома украшали игрушками и фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа, а также соломой, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Эти атрибуты считаются главными символами Рождества. Неотъемлемой частью Католического Рождества является праздничные носки над каминами, куда Санта Клаус ставит подарки.

Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода Новости культуры отдых Новогодние праздники Рождество
Источник: 24 канал
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