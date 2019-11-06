Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать

Декабрь – первый месяц зимы и последний месяц 2019-го года. Традиционно, он имеет ряд праздничных дней. Среди них – Введение во храм Пресвятой Богородицы, апостола Андрея Первозванного, Святого Николая, католический Сочельник и Рождество. Сколько выходных у нас будет в декабре – читайте дальше.

Месяц декабрь насыщенный праздничными днями. В народе говорят, что в первый месяц зимы начинается "украинский Рамадан", который берет начало с праздника Романа (1 декабря) и заканчивается только на Крещение (19 января). Поэтому с начала декабря и до середины января у украинцев будет много выходных и праздничных дней.

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Католики, 25 декабря, будут праздновать Рождество, которое приходится на среду. В 2017 году Рада поддержала решение сделать этот праздник выходным днем. С принятием этого законопроекта Рождество отмечается в Украине дважды – 25 декабря по Григорианскому календарю и 7 января по Юлианскому.



Выходные в декабре 2019

Также Кабинет министров назначил перенести два рабочих дня, чтобы с началом Нового года украинцы отдохнули четыре дня подряд. Поэтому рабочие дни 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) переносятся на субботу 21 и 28 декабря. Таким образом, постановление Кабинета министров № 7-р предлагает четыре выходных дня – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Соответственно, отдыхать в декабре мы будем 10 дней. В последний месяц года нас ждет 21 рабочий день.

Выходные дни в декабре:

– 25 декабря – Католическое Рождество;

– 30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.

– 31 декабря – канун Нового года.

Праздники и выходные дни в декабре

1 декабря – Всемирный день борьбы пpоты СПИДа;

2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Международный день дизайнеров и аниматоров;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День объятий. День информатики;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

7 декабря – Великомученицы Екатерины;

8 декабря – День благотворительности;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Международный день памяти жертв преступлений геноцида;

10 декабря – День прав человека. Всемирный день футбола. День Нобеля;

11 декабря – Международный день гор. Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Всемирный день детского телевидения тa радиовещания;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa ЧАЭС (День ликвидатора)

15 декабря – Международный день чая;

16 декабря – Преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря – Великомученицы Варвары

18 декабря – День святого Саввы. Международный день мигрантов. День работников органов ЗАГСа;

19 декабря – Святого Николая Чудотворца. День адвокатуры. Международный день помощи бедным;

20 декабря – Международный день солидарности людей;

21 декабря – День рождения кроссворда. День зимнего солнцестояния;

22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная радость";

23 декабря – Всемирный день сноуборда;

24 декабря – католический Сочельник;

25 декабря – католическое Рождество;

26 декабря – День подарков;

27 декабря – Святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;

28 декабря – Международный день кино;

29 декабря – Международный день виолончели;

30 декабря – День бекона;

31 декабря – День приведения мыслей в порядок. День шампанского. Всемирный день медитации за мир на планете.