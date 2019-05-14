Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы
Согласно с предварительным календарем выходных на 2019 год украинцев ожидает 13 официальных выходных в течение года. Полный перечень выходных в июне, читайте в материале LifeStyle 24.
Июнь – первый месяц лета. В целом он предусматривает 18 рабочих дней.
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В этом году Кабмин определил выходными для украинцев в июне 2019 года в Украине такие дни:
16 июня – Троица (переносится на 17 июня)
28 июня – День Конституции Украины
Нужно отметить, что пятница, 27 июня предпраздничная, а следовательно рабочий день будет сокращенным.
Что такое Троица?
День Святой Троицы считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. Также этот праздник посвящен сошествию Святого Духа на последователей Христа. Впервые официально Троицу решили праздновать в 381 году, когда в Константинополе был созван I Вселенский собор, где утвердили догмат о равенстве всех Божьих человек. Древние славяне обратили внимание на Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.
День Конституции Украины
28 июня – День Конституции Украины – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины. Основной закон Украины в нынешнем его виде был принят лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.
Выходные в июне 2019 года:
Выходные в июне 2019 года для украинцев
Итак, в июне этого года украинцы будут отдыхать дополнительно 17 и 28 июня.
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