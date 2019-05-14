Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы

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Выходные в июне 2019 в Украине - календарь как отдыхаем в июне 2019 года
Выходные в июне 2019 года – выходные на Троицу и День Конституции / Коллаж Lifestyle 24

Согласно с предварительным календарем выходных на 2019 год украинцев ожидает 13 официальных выходных в течение года. Полный перечень выходных в июне, читайте в материале LifeStyle 24.

Июнь – первый месяц лета. В целом он предусматривает 18 рабочих дней.

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В этом году Кабмин определил выходными для украинцев в июне 2019 года в Украине такие дни:

16 июня – Троица (переносится на 17 июня)
28 июня – День Конституции Украины

Нужно отметить, что пятница, 27 июня предпраздничная, а следовательно рабочий день будет сокращенным.

Что такое Троица?

День Святой Троицы считается днем ​​рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. Также этот праздник посвящен сошествию Святого Духа на последователей Христа. Впервые официально Троицу решили праздновать в 381 году, когда в Константинополе был созван I Вселенский собор, где утвердили догмат о равенстве всех Божьих человек. Древние славяне обратили внимание на Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.

День Конституции Украины

28 июня – День Конституции Украины – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины. Основной закон Украины в нынешнем его виде был принят лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Выходные в июне 2019 года:

Вихідні у червні 2019 для українців
Выходные в июне 2019 года для украинцев

Итак, в июне этого года украинцы будут отдыхать дополнительно 17 и 28 июня.

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