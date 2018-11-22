Новый год – самый древний и самый популярный праздник в Украине. Чтобы подробнее разобраться, сколько будут отдыхать украинцы в течение новогодних и рождественских праздников в январе 2019 года – читайте в нашем материале.

Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете спланировать время на отдых. Чтобы добросовестно спланировать праздничные зимние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.

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Календарь выходных и праздничных дней в январе 2019

1 января – Новый год (выходной)

6 января – Сочельник (выходной)

7 января – Рождество Христово (выходной)

8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

14 января – Старый Новый год (Василия)

13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании)

18 января – Второй Святой вечер (Щедрый вечер)

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – Великомученицы Татьяны.

В 2019 году первый день Нового года приходится на вторник, а Рождество Христово украинцы будут праздновать на следующей неделе января – в понедельник. Подавляющее большинство граждан в конце 2018 года будет отдыхать с 30 декабря, а в начале 2019 года будет отдыхать с 1 января, 7 и 8 января включительно. Праздничные субботу и воскресенье, приходящихся на 5-6 января, переносятся на 2 и 3 мая.



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Новый год в Украине

Новый год 2019 будет годом Желтой Земляной Свиньи по китайскому календарю. Цвет праздника – от горчичного до коричневого. Звезды обещают всем без исключения финансовое и семейное благополучие. Но при условии положительного настроения и добросовестности. Чтобы все исполнилось, стоит приложить много усилий. Желтая Земляная Свинья благодаря своей уступающей и терпеливой натуре, обещает принести множество положительных изменений в жизни каждого человека.



Новый год в Украине2019

Главный зимний праздник нужно отметить весело в кругу близких сердцу людей. Это доставит удовольствие и вам, и покровительнице 2019-го года.

Куда отправиться на отдых?

После новогодней ночи можно продолжить отдых на зимних каникулах. Свинья благосклонно отнесется к путешествию в теплые страны: Таиланд, Индия, Вьетнам, Китай, Бали. Но настоящим удовольствием для хозяйки года будет поездка на грязевые курорты.

Рождество в Украине

Рождество в Украине – один самых важных праздников в году. Рождество имеет множество древних традиций. Цикл религиозных зимних праздников считается наиболее мистическим из всех. В этот таинственный период гадают на будущее и верят в приметы.

Изрядно увлекательной является традиция вечера Рождества. Это таинственное угощение называют Святой вечерей, в которую обязательно входят двенадцать (по числу апостолов) постных блюд. Главное блюдо Кутья – символизирует единение с Богом.



Рождество в Украине2019

Поужинав, у детей начинается самое интересное время, которое они с нетерпением ждут – коляда. Детвора колядует под окнами у соседей и за это получает деньги. Дети – разыгрывают вертепы, которые являются весьма зрелищными.

14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый Вечер, где хозяйки также готовят двенадцать блюд, но уже не постные. После ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых.

Цикл Рождественских праздников завершает Крещение Господне. В период праздников здороваются друг с другом: "Христос родился – Славим Его".