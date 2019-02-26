Выходные в мае 2019: когда будут отдыхать на праздники украинцы

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Выходные в мае 2019 Украина на майские праздники - календарь праздников и выходных
Выходные в мае 2019 года / Коллаж Lifestyle 24

Согласно календарю выходных на 2019 год, украинцев ждут 13 официальных выходных в течение года. Май не исключение, ведь выходных в этом месяце – 9. С полным перечнем выходных в мае вы можете ознакомиться в статье журналистов Lifestyle 24.

Май, последний календарный месяц весны. Всего месяц предусматривает 22 рабочих дня.

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В этом году Кабмин определил выходные дни в мае 2019 года в Украине:

1 мая – День труда (среда)
9 мая – День Победы (четверг)

Стоит отметить, что 8 мая – День памяти по погибшим во Второй Мировой войне, поэтому этот день является траурным.

Полный список выходных в 2019 году

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Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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