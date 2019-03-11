Выходные в мае 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Майские праздники в 2019 году принесут несколько дополнительных выходных для украинцев. Согласно календарю выходных, представленным Минсоцполитики, в мае у украинцев будет три дополнительных выходных – 1, 9 и 28 мая.

Выходные в мае 2019

Календарь праздников 2019 предусматривает 9 выходных в мае, включая праздничные дни и обычные выходные. Поскольку 1 мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на понедельник, то получим дополнительный выходной.

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Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Выходным будет 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который приходится на четверг.

Кроме того, рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час.

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Выходные в мае 2019 в Украине