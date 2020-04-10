Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

В мае в Украине будет два государственных праздника – День труда и День победы.Согласно календарю выходных дней, в 2020 году у украинцев будет 12 официальных выходных. Если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Сколько выходных дней будет в мае – читайте дальше.

Майских праздников в этом году украинцы ждут больше, чем когда-либо. После затяжного карантина, каждый из нас с нетерпением ждет, когда же наконец сможет свободно выйти на улицу и встретиться с друзьями.

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Отметим, что в мае у нас будет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.

1 мая отмечаем День труда, который приходится на пятницу, поэтому у нас будет 3 выходных дня подряд. День Победы 9 мая приходится на субботу, соответственно выходной день перенесут на понедельник. Таким образом у украинцев будут затяжные выходные дни.

Отметим, что 8 мая – День памяти по погибшим во Второй мировой войне, поэтому этот день является траурным.

Календарь выходных на май 2020



Календарь выходных и рабочих дней в мае

Какие праздники нас ждут в мае

1 мая – День труда, День директоров школ, День носорога;

2 Май – День города Львова;

3 мая – Всемирный день свободы прессы, День Солнца, День кондитера;

4 мая – Международный день пожарных, Всемирный день щедрости;

5 мая – Всемирный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День Луки;

6 мая – День святого Георгия Победоносца;

7 мая – День города Ивано-Франковска, День радио;

8 мая – День памяти по погибшим во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, День Марка Ключника;

9 мая – День Победы, День Европы;

10 мая – День Матери;

11 мая – День поезда;

12 мая – Всемирный день медсестер, День памяти девяти мучеников;

15 мая – Международный день семьи;

16 мая – Всемирный день собак;

17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа;

20 мая – День Героев в Украине;

21 мая – День вышиванки;

22 мая – День летнего Николая Чудотворца;

24 мая – День святых Кирилла и Мефодия;

28 мая – Вознесение Господне;

31 мая – День города Киева, Всемирный день блондинок, День Святого Духа.