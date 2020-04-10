Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
В мае в Украине будет два государственных праздника – День труда и День победы.Согласно календарю выходных дней, в 2020 году у украинцев будет 12 официальных выходных. Если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Сколько выходных дней будет в мае – читайте дальше.
Майских праздников в этом году украинцы ждут больше, чем когда-либо. После затяжного карантина, каждый из нас с нетерпением ждет, когда же наконец сможет свободно выйти на улицу и встретиться с друзьями.
К теме Выходные дни-2020: календарь праздников в Украине
Отметим, что в мае у нас будет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.
1 мая отмечаем День труда, который приходится на пятницу, поэтому у нас будет 3 выходных дня подряд. День Победы 9 мая приходится на субботу, соответственно выходной день перенесут на понедельник. Таким образом у украинцев будут затяжные выходные дни.
Отметим, что 8 мая – День памяти по погибшим во Второй мировой войне, поэтому этот день является траурным.
Календарь выходных на май 2020
Календарь выходных и рабочих дней в мае
Какие праздники нас ждут в мае
1 мая – День труда, День директоров школ, День носорога;
2 Май – День города Львова;
3 мая – Всемирный день свободы прессы, День Солнца, День кондитера;
4 мая – Международный день пожарных, Всемирный день щедрости;
5 мая – Всемирный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День Луки;
6 мая – День святого Георгия Победоносца;
7 мая – День города Ивано-Франковска, День радио;
8 мая – День памяти по погибшим во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, День Марка Ключника;
9 мая – День Победы, День Европы;
10 мая – День Матери;
11 мая – День поезда;
12 мая – Всемирный день медсестер, День памяти девяти мучеников;
15 мая – Международный день семьи;
16 мая – Всемирный день собак;
17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа;
20 мая – День Героев в Украине;
21 мая – День вышиванки;
22 мая – День летнего Николая Чудотворца;
24 мая – День святых Кирилла и Мефодия;
28 мая – Вознесение Господне;
31 мая – День города Киева, Всемирный день блондинок, День Святого Духа.
Читайте также
-
Харви Вайнштейн в тюрьме вылечился от коронавирусасегодня , 08:46
-
Какие сериалы посмотреть на карантине: совет KHAYATсегодня , 12:08
-
Опра Уинфри выделит 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусомсегодня , 10:29
-
Louis Vuitton закупил для больниц Франции 261 аппарат искусственной вентиляции легкихсегодня , 12:16
-
Риз Уизерспун показала архивное фото, сделанное 20 лет назадсегодня , 11:39
-
Какие актеры чаще всего играли злодеев: неожиданные данныесегодня , 09:58