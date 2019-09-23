Выходные в октябре: как будут отдыхать украинцы

168 Читати новину українською
Выходные в октябре 2019 Украина – праздники и выходные дни
В октябре у украинцев будет еще один дополнительный выходной / shutterstock.com

В этом году в октябре украинцев будет три выходных подряд. Когда именно - читайте дальше

Октябрь  второй осенний месяц, время завершения сбора урожая и начало подготовки к зиме. У 2019 году десятый месяц имеет 22 рабочих дня. Він випадає на понеділок 14 жовтня.

Вам будет интересно: Выходные - 2019: календарь праздников в Украине

14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. В этом году этот праздник выпадает на понедельник, поэтому у украинцев будет три подряд выходных и рабочую неделю они будут начинать со вторника 15 октября.

Які додаткові вихідні будуть у жовтні для українців
Выходные в октябре 2019 / изображение 24 канала

Почему именно эта дата?

Праздник возник на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Президент Петр Порошенко в 2014 году установил 14 октября государственным праздником. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

Читайте также: Что празднуют украинцы 14 октября: факты о важной дате

А позже тогдашний глава государства выступил с инициативой сделать этот день выходным. 5 марта 2015 Верховная Рада поддержала президентский законопроект об установлении исходного 14 октября.

День защитника Украины  смотрите видео 24 канала

В первое воскресенье октября также отмечают День учителя. В 2019 году профессиональный праздник работников сферы образования приходится на 6 октября.

Читайте также: День учителя 2019: дата и традиции празднования

Также в октябре традиционно переводят часы. В последнее воскресенье, а именно 27 октября, ночью в 4:00, в Украине переходят на зимнее время, поэтому стрелки переводят нa час назад.

blog_ava
День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
сегодня
8325
Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции Отдых
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 фактов о легендарной Соломии Крушельницкой, которые поражают
сегодня 14:02 5 фактов о легендарной Соломии Крушельницкой, которые поражают
Юлія Михайлова 1136
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри Африкой: главные факты
сегодня 12:48 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри Африкой: главные факты
309
День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
сегодня 12:03 День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
8325
"К звездам": в далекий космос с Брэдом Питтом
сегодня 11:29 "К звездам": в далекий космос с Брэдом Питтом
Юлія Ліпенцева 184
Смелое декольте, нежная пудра и готический черный: звезды "Игры престолов" на красной дорожке
сегодня 10:53 Смелое декольте, нежная пудра и готический черный: звезды "Игры престолов" на красной дорожке
433
Новости
Больше новостей
Залиште відгук