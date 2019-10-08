Вылитая Диана: в сети появились новые фото Эммы Коррин в образе принцессы Уэльской

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Эмма Корин в образе принцессы Дианы
Эмма Корин в образе принцессы Дианы / Коллаж: LifeStyle 24

Съемки четвертого сезона сериала "Корона" активно проходят в разных уголках мира. Сейчас в центре внимания на площадке появился персонаж принцессы Дианы и актриса, исполняющая эту роль, Эмма Коррин. Сходство 23-летней британки с легендарной Леди Ди просто поражает фанатов королевской семьи.

Поскольку третий сезон "Короны" выйдет на экраны в ноябре 2019 года, то следующий следует ожидать не раньше, чем в конце 2020. Однако съемки свежих эпизодов, в которых появятся молодожены принц Чарльз и принцесса Диана, проходят уже с весны 2019 года.

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Как ранее сообщалось, на роль леди Дианы утвердили 23-летнюю британскую актрису Эмму Коррин. Первые кадры со съемочной площадки с восходящей звездой кино взорвали сеть еще в начале октября. Фанаты сразу заметили поразительное сходство Эммы и принцессы Уэльской, а новые фото еще раз доказали – кастинговые директора не ошиблись с выбором актрисы.

На новых фото Эмма Коррин и Джош О'Коннор, который сыграет принца Чарльза, воплощают образ известных супругов, которые прибыли в Австралию в 1983 году. На тот момент принцессе Диане было 22 года и она впервые выехала за пределы Великобритании в рамках королевского тура.

Стилисты хорошо поработали над перевоплощением британки в Леди Ди, подобрав идентичные костюмы, которые она носила в Австралии. Именно поэтому издалека Эмма Коррин потрясающе похожа на принцессу Уэльскую.

Емма Коррін в образі принцеси Діани
Эмма Коррин в образе принцессы Дианы​ / Коллаж: LifeStyle 24


Эмма Коррин и принцесса Диана​ / Коллаж: LifeStyle 24

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кино
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