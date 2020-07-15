Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз удивила поклонников. Она сняла дерзкое видео, на котором показала, как выпрыгивает из бассейна в легком летнем платье.

NK порадовала подписчиков эффектным роликом на личной странице в инстаграме. Ранее она показывала, как ныряет в бассейн, а теперь грациозно выпрыгнула из него.

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Для такого видео артистка использовала обратную съемку. В разгар жаркого летнего сезона она не спешит отправляться на морской отдых, а проводит время в бассейне, который расположен на территории его загородного дома.

Каменских предстала перед камерой в легком летнем платье белого цвета с принтом. Акцент в наряде сделала на пикантном декольте. Стройную талию знаменитость подчеркнула с помощью коричневого пояса. Дополнила look шляпой и стильными солнцезащитными очками.

Поскольку погода была достаточно теплой, то Настя во время съемок была босиком. Волосы она уложила в привычные локоны. На лицо исполнительница решила не наносить косметику и таким образом показала безупречную натуральную красоту.

За день ролик просмотрели более 800 тысяч раз. Похоже, что фолловерам певицы приходятся по душе такие эффектные видео и они не против увидеть следующие креативные ролики и интересные идеи Каменских.