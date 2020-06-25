Кинорежиссер Ирина Цилык начала работу над полнометражным фильмом "Я і Фелікс", который экранизирует жизнь мальчика Тимофея в бурных 90-х. Одним из главных героев картины стал украинский писатель Юрий Издрык, который сыграет бывшего контрразведчика Феликса.

"Я і Фелікс" – это экранизация неопубликованного романа мужа Ирины Цилык, Артема Чеха, "Хто ти такий?", который появится только весной 2021 года. Съемки фильма запланированы на осень, однако тизер картины уже появился на ютуб-канале нового кинопродакшена ForeFilms.

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Сюжет фильма "Я і Фелікс"

В основе экранизации взросление 8-летнего мальчика Тимофея на фоне бурных 90-х. Режиссер покажет его семью, друзей, первую любовь и общение с бывшим контрразведчиком Феликсом, который сначала был близким другом его бабушки, а впоследствии становится частью жизни Тимофея.

Ирина Цилык стремится показать собственные яркие воспоминания детства и юности, которые воспитывали и травмировали одновременно. Однако история, которая лежит в основе фильма "Я і Фелікс", будет близка и тем, кто рос в 90-х, так и для современного поколения.

Актеры фильма "Я і Фелікс"

Украинский писатель Юрий Издрик сыграл в тизере одну из главных ролей – Феликса – солдата ГРУ, который глубоко травмирован опытом войны. Режиссер Ирина Цилык уверяет, что во время написания сценария типаж Феликса мысленно возвращал ее к Издрыку, с которым ее свела судьба в туре на полтора месяца.

8-летнего мальчика Тимофея в тизере играет сын режиссера Андрей. Однако то, сыграет ли он в фильме, будет известно лишь после проведения кастинга.

Я і Фелікс: смотрите тизер онлайн