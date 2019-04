Вышел альбом For The Throne в честь 8 сезона "Игры престолов": музыкальное видео

Популярные музыканты такие, как Метью Беллами из Muse, Rosalía, Ellie Goulding, The Weeknd, Travis Scott и другие записали специальный альбом, состоящий из песен, вдохновленных финальным сезоном сериала "Игра престолов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лейбл Columbia Records. Альбом получил название "За престол" (For The Throne).

Читайте также: "Игра престолов": в котором часу смотреть третью серию 8 сезона в Украине

Что интересно, создатели сериала намекали, что в песнях спрятаны спойлеры, а среди авторов также отмечается рэпер Lil Peep, который умер в ноябре 2017 от передозировки наркотиками.

По случаю завершения грандиозной телевизионной саги и для увековечения этого события большая команда из различных артистов записала альбом. A $ AP Rocky, Мэтт Беллами из Muse, The Weeknd, Travis Scott, Элли Ґолдинґ и The National – каждый из них претендует на трон в своем жанре, но все они стали восторженными зрителями "Игры престолов",

– говорится в описании альбома.

Columbia Records ранее представила официальный трек-лист альбома:

1. Maren Morris – Kingdom Of One

2. SZA, The Weeknd & Travis Scott – Power Is Power

3. The Lumineers – Nightshade

4. Ellie Goulding – Hollow Crown

5. X Ambassadors ft. Jacob Banks – Baptize Me

6. A$AP Rocky & Joey Bada$$ – Too Many Gods

7. The National – Turn On Me

8. James Arthur – From The Grave

9. ROSALÍA feat. A.CHAL – Me Traicionaste

10. Lil Peep feat. Ty Dolla $ign – When I Lie (Remix)

11. Lennon Stella – Love Can Kill

12. Chloe x Halle – Wolf At Your Door

13. Mumford & Sons – Devil In Your Eye

14. Matt Bellamy – Pray (High Valyrian)

Слушайте альбом For The Throne полностью:

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года . Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.