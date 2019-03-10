Вышел новый трейлер к биографическому фильму "Толкин" об авторе "Властелина колец": видео

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Фрагемент из фильма "Толкин"
Фрагемент из фильма "Толкин" / IMDb

Биографическая кинолента об авторе культового романа "Властелина колец" Джоне Рональде Толкине вскоре выйдет на большой экран. Об этом свидетельствует официальный трейлер к фильму, который посмотрели уже почти 2 миллиона раз.

Видеоролик появился на YouTube-канале компании Fox Searchlight в среду, 6 марта. За несколько дней его посмотрели почти 2 миллиона раз.

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Фильм "Толкин" (Tolkien) расскажет о знаменитом писателе и авторе культовой трилогии и фильмов с одноименным названием "Властелин колец" Джоне Рональде Руэле Толкине.

В режиссерское кресло сел Dome Karukoski, а над сценарием работал Дэвид Глисон. Главная роль в киноленте досталась Николасу Холту, а другие роли в фильме сыграли Лили Коллинз, Дерек Джекоби, Пэм Феррис и другие.

Толкін фільм
Фрагмент из фильма "Толкин" (Tolkien) / IMDb

В центре сюжета Дж. Р. Р. Толкин предстает в юношеских годах перед Первой мировой войной. Парень – сирота, поэтому старается найти настоящих друзей, найти верную любовь, а также направить свое вдохновение в правильное русло. Дальнейшие события подводят его к началу Первой мировой войны, которая угрожает разорвать на части его "братство". Все эти переживания вдохновили Толкина на написание знаменитых историй о Средиземье.

Премьера кинокартины запланирована на май 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Толкин" (Tolkien): видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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