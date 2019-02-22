Вышел первый трейлер к скандальному фильму о Майкле Джексоне: видео

В сети появился первый официальный трейлер к документальному фильму о короле поп-музыки Майкла Джексона. В киноленте "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) расскажут о его жизни в целом и о неизвестные скелеты из его шкафа.

На кинофестивале Sundance, проходившем в городе Парк-Сити, что в США, с 24 января по 3 февраля, состоялась премьера фильма кинокартина о знаменитом певце, актере, композиторе и танцоре Майкле Джексоне для гостей светского мероприятия. Простой зритель увидит киноленту в марте 2019 года, однако первый трейлер телеканал HBO опубликовал на своем YouTube-канале.

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Кинокартина "Оставляя Неверленд" (Leaving Neverland) будет состоять из двух частей, в одной из которых будет рассказываться о легендарном короле как о педофиле. Двое мальчиков, Джеймс Сейфчак и Вад Робсон, откровенно признаются о домогательствах сексуального характера, которых они испытали от певца после знакомства с ним. На то время им было 7 и 10 лет соответственно.

На данный момент 37-летний Джеймс работает программистом, а 41-летний Вад – хореографом, у них есть семьи, одна они отважились вернуться в прошлое и рассказать про свои детские травмы. Отмечается, что в фильме комментарии по этой ситуации будут также дружить мужчин и их родители.

Стоит добавить, что фильм получил широкую огласку, поскольку родственники Майкла Джексона утверждают, что в сюжет заложены ложные факты. Они назвали мотив киноленты "очередным перефразированием устаревших утверждений, дискредитирующих Майкла Джексона".

Смотреть трейлер к фильму "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland): видео