Вышел первый украинский трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу": видео

15 Читати новину українською
Вышел новый трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу"
Вышел новый трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу" / planetakino.ua

Продолжение культового фильма "Форсаж" вскоре выйдет на большой украинский экран. В сети появился первый официальный украинский трейлер к части, которая имеет название "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Студия Universal Pictures представила первый трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу", а компания B&H Film Distribution Company опубликовала официальную украинскую версию на своем YouTube-канале.

Читайте также: Прощай, Бэтмен: Бена Аффлека лишили роли известного супергероя

Новая часть будет не похожа на предыдущую, это будет так называемый спин-офф. Среди персонажей новой кинокартины, которые фигурировали в предыдущих частях, будут только спецагент Хоббс, которого играет Дуэйн Джонсон, и преступник Шоу, роль которого неизменно исполняет Джейсон Стэтхэм.

По сюжету, противники, которые никогда не будут доверять друг другу, будут вынуждены объединиться. У них появится важная миссия – спасти мир от сокрушительной биологической атаки.

Также в главных ролях снимались Хелен Миррен, Ванесса Кирби и Идрис Эльба. В украинский прокат кинолента выйдет в августе 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу" (видео):

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звезды, которые победили рак: 5 мотивирующих историй
сегодня 17:16 Звезды, которые победили рак: 5 мотивирующих историй
Настя Сукач 836
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
сегодня 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
82
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 11:20 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 29725
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
сегодня 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 122
Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
3 февраля 19:01 Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
529
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1372
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук