Вышел трейлер второго сезона сериала "Половое воспитание" с Джиллиан Андерсон

Стриминговый сервис Netflix на ютуб-канале опубликовал трейлер второго сезона ожидаемого комедийного сериала "Половое воспитание" (Sex Education). Премьера второго сезона на Netflix состоится 17 января. Роли исполнили Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва.

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом городке Мурдейл. Главный герой – 16-летний юноша Отис Милберн, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись. Отис остался жить с матерью Джин Милберн. Она умная и откровенная женщина, работает секс-терапевтом. В своем доме парень часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы.

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В первые же дни учебного года Отису приходится помочь с сексуальными проблемами школьном хулигану в обмен на обещание оставить в покое его друга. Талант Отиса решать интимные проблемы подростков замечает школьная "сорвиголова" и "плохая девочка" Мэйв Уайли. Она предлагает Милберну консультировать одноклассников за деньги. Отис пытается сблизиться с Мэйв, поэтому соглашается на ее идею создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Каждый сюжетный ход в сериале начинается со сцены секса и обозначает проблему, которую придется решать главному герою. Команда создателей "Полового воспитания" уделила большое внимание актуальным проблемам, с которыми сталкиваются подростки: буллинг, конфликт поколений, употребление наркотиков, возможные причины для суицида. Сексуальные проблемы подростков становятся фоном для освещения более глубоких вопросов, таких, как принятие собственной индивидуальности, поиска смысла жизни и других. Главное внимание сосредоточено на отношениях между людьми.

"Половое воспитание" второй сезон трейлер: смотреть видео онлайн

Во втором сезоне зрители смогут увидеть новых героев, новый взгляд на проблемы, а также развитие событий в жизни Отиса и его друзей.

Первые 8 серий первого сезона "Полового воспитания" за неделю получили 40 миллионов просмотров и положительную оценку критиков. Предлагаем вспомнить события первого сезона, просмотрев его трейлер.

"Половое воспитание" первый сезон трейлер: смотреть видео онлайн