Вышиванка – это приветствие без слов: Джамала показала свою коллекцию

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала рассказала о роли вышивки в ее жизни и отметила, что где бы она не путешествовала, вышивка всегда покажет, откуда она приехала и расскажет об Украине.

Сегодня, 21 мая, вся страна празднует День вышиванки. Накануне этого праздника Джамала решила показать свою коллекцию национального костюма и призналась, что в любой стране мира именно вышиванка может стать твоим приветствием без слов. Соответствующей публикацией артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

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Известно, что Джамала любит экспериментировать с нарядами, ведь едва ли не каждый день в ее аккаунте появляются новые фотографии с домашних фотосессий. Она уверена, что нет никаких правил в сочетании одежды и ничего невозможного. Можно создать образ из разных стилей и выглядеть непревзойденно.

"Можно миксовать стили, доставать вещи из старых сундуков, надевать мамино, брендовое или ноунейм, трендовое или давно забытое," – написала звезда.

Джамала рассказала о вышиванке

Певица говорит, что бывают ситуации, когда путешествуешь по миру и наряд может рассказать о том, откуда ты.

Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма, или я в Лондоне в Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это вышивка!

– сказала Джа.

Знаменитость отметила, что вышиванка современная, красивая, сложная, фактурная, яркая. Ее можно надевать с каблуками или кроссовками, шляпами.

Поэтому она решила сделать фотосессию, где продемонстрировала собственную коллекцию вышитых платьев. Волосы Джамала уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

На фотографиях можем увидеть Джамалу в разнообразных вышиванках, которые красиво подчеркивают ее округлившийся животик на последних месяцах беременности.

Вышиванки Джамалы



Джамала в Белом вышитом платье / Instagram / @jamalajaaa



Джамала в синей вышиванке с золотистым орнаментом / Instagram / @jamalajaaa



Джамала в вышитом платье молочного цвета / Instagram / @jamalajaaa



Беременная Джамала в красной вышиванке / Instagram / @jamalajaaa