В вышиванке с беременной женой: Монатик впервые показал любимую в положении

Один из самых успешных исполнителей страны присоединился к поздравлениям звездных коллег с Днем вышиванки и опубликовал фото в украинском национальном костюме. Рядом с Монатиком на фотографии появилась его беременная жена Ирина, которая в то время ждала появления первенца.

Ни один новый кадр Монатика с сыновьями или женой не остается без внимания фолловеров. Артист решил устроить для своих фанатов двойной праздник: по случаю Дня вышиванки он опубликовал в инстаграм-профиле архивное фото с любимой, которым впервые продемонстрировал, как Ирина выглядела беременной.

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Монатик отметил, что фотография сделана 5 лет назад в этот праздничный день. Тогда супруги прогуливались по центру Киева в вышиванках: певец – в синей рубашке с белым орнаментом, а его жена – в черном платье с красными цветами. Они выглядели очень стильно, ведь объединили украинский национальный наряд с одеждой в стиле стритстайл: белыми кроссовками у Ирины и шляпой у артиста.

Жена Монатика также поделилась этим кадром в инстаграме и призналась, что их семья исповедует культурные традиции и передает их своим детям. Однако округлый живот Ирины вызвал не меньший резонанс, чем стильные аутфиты пары. На фото в то время новоиспеченная супружеская пара ждала первенца – сына Даниила.

Стоит напомнить, что Монатик оставляет личную жизнь вне объективов камер и крайне редко делится фотографиями с семьей. Так, на карантине артист сумел посвятить время жене и детям, обнародовала Ирина Демичева. Она показала видео, на котором звездный отец устроил наследникам – сыновьям Платону и Даниилу – развлечения на свежем воздухе в собственном дворе.