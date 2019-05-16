Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны

Покупая вышиванку, мы чаще обращаем внимание на ее цвет и отделку, чем задумываемся над тем, какую технику изготовления для нее выбрали мастера или машинки. А зря, потому что, присмотревшись к плотности нитей и частоте орнаментов на холсте, можно определить, из какой части Украины она "происходит".

Поэтому в честь Дня вышиванки дизайнер и знаток украинской традиционной одежды Дзвенислава Булка-Манько ознакомила LifeStyle24 с тем, какие швы чаще всего используют для рубашек в регионах страны. Также она рассказала, почему для национальной одежды выбирают тот или иной символ и что он значит.

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Самые распространенные техники для вышивания рубашек

По словам знатока национальной одежды, в Украине насчитывается более 200 техник вышивки: основные и дополнительные. "Среди них есть те, при которых мастерицы используют два ряда нитей (верхоплут): одной вышивают основу впрокол полотна, а более грубой – как правило, шерстяной, опутывают стежки этой основы. Другие же нарушают целостность материала (выкалывание, вырезание, соловьиные глазки), то есть после их применения образуются дырочки. Еще вышивальщицы вытягивают нити в сетки или соединяют детали рубашки, используя змережування", – говорит Дзвенислава Булка-Манько.



Во время вышивания применяют основные и декоративные техники / Шум

"На Сокальщине и Косивщине вышивают, в основном, крестиком, Западное Подолье славится Борщевской вышивкой"

Существует условное разделение регионов Украины по вышивкам, которые они производят. Однако, как считает експерт, только для одной рубашки умельцы могли использовать и до сих пор используют даже два десятка техник! "Поэтому мы не можем утверждать, что шов является определяющим в той или иной части страны. Хотя, например, на Сокальщине и Косивщине вышивают преимущественно крестиком с геометрическим орнаментом, также в пределах Гуцульщины используют низинку. А на Киевщине и Черниговщине самыми распространенными из декоративных техник являются наличник и вырезание. Западное Подолье у нас ассоциируется с борщевской и залищицкой вышивками (верхоплут, колодки, кафасор). Буковина характерна циркой в сочетании с счетной гладью", – объясняет Дзвенислава Булка-Манько.



Среди доминантных вышивок на Западном Подолье – борщевская / Pinterest

Орнаменты на украинских вышиванках

Наши предки не зря "селили" на вышиванку определенные символы. Так они выражали, чего именно хотят попросить у сил природы или Бога. "Среди самых распространенных изображений, которые мастера вышивают на рукавах и воротниках рубашки, являются круг, сварга, ромб, рожа (роза) и хранительница, символизирующие соответственно солнце, домашний очаг, плодовитость, мужское и женское начало. Часто вышивают еще цветы, птиц и бараньи рожки", – рассказывает знаток украинской традиционной одежды.



На украинских вышиванках часто изображают различные виды мальвы (ружы) / Pinterest



Еще один из самых распространенных символов – сварга, символизирующая солнце / Pinterest

Такой подборке изображенного на вышиванках она находит и логическое объяснение: "Эти символы можно встретить практически на всех украинских вышиванках и не только, ведь люди хотели и хотят того же: здоровье и плодородия", – говорит Дзвенислава Булка-Манько.

А какой техникой вышили вашу рубашку? Узнали ли, из которого она региона? Делитесь с нами фото этого наряда в комментариях.