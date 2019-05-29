Вышивка с половыми органами: бренд Gucci против законов о запрете абортов в США

Модный дом Gucci отреагировал на новые жестокие законы о запрете абортов в некоторых американских штатах. Бренд организовал показ круизной коллекции в Ватикане, на котором представил платье с вышитыми женскими половыми органами.

Об этом бренд Gucci сообщил на своей официальной странице в Instagram. На платье из коллекции бисером и пайетками были вышиты матка и яичники.

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Таким дизайном креативный директор бренда Алессандро Микеле показал свое недовольство относительно законов о запрете абортов, которые были приняты в нескольких штатах США. По словам дизайнера, он должен использовать свои возможности поднимать важные темы.

Кроме того, бренд Gucci финансирует различные проекты в поддержку сексуальных и репродуктивных прав, материнского здоровья и свободы индивидуального выбора. Об этом говорится в подписи к опубликованному снимку.



Показ Gucci / Getty Images

Другим ярким нарядом из коллекции стал жакет с феминистским слоганом "Мое тело – мой выбор" (My Body My Choice).

А также впечатляет с показа Gucci свитер с подписью "22.05.1978". Как известно, в этот день в Италии приняли закон, который легализовал аборты и предусматривал создание специализированных женских клиник.