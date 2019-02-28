Выступит ли Украина на Евровидении-2020, если победит Россия

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Выступит ли Украина на Евровидении-2020, если победит Россия
Выступит ли Украина на Евровидении-2020, если победит Россия / Иллюстративное фото

Если на Евровидении-2019 победит представитель России, Украина не будет участвовать в следующем песенном конкурсе. Ведь при таком развитии событий Евровидение-2020 должны провести в стране-победительнице – России.

"Такой вопрос даже не стоит", – подчеркнул председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, сообщает "Радио Свобода".

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Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали. И принимать участие (в Евровидении-2020), я думаю, мы тоже не будем,
– сказал Аласания.

Почему Украина не будет участвовать в Евровидении-2019?
Все началось со скандала вокруг победительницы Нацотбора на конкурс, певицы MARUV. Общество критически восприняло информацию о ее гастролях в России, нечеткие ответы о войне на Донбассе и, что права на ее песню " Siren Song принадлежат компании Warner Music Russia.

Скандал завершился тем, что MARUV не подписала договор об участии в Евровидении-2019 с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Певица сказала, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".

После отказа MARUV представлять Украину на Евровидении-2019, по правилам конкурса, должен представить музыкальный коллектив Freedom-Jazz, который занял второе место в финале Нацотбора. Однако группа отказалась от этого. Впоследствии отказались и группы KAZKA и Brunettes Shoot blondes. Хотя последней даже не успели предложить выступить на песенном конкурсе. А 27 февраля НОТУ вообще отказалась от участия в Евровидении-2019.

Россию на Евровидении-2019 будет представлять певец Сергей Лазарев.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение Евровидение 2019 Музыка Зураб Аласания Новости России
Источник: 24 Канал
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